Ajax-Talent crasht mit Taxi zusammen - tot

Große Trauer in den Niederlanden - Ajax-Nachwuchstalent Noah Gesser starb mit 16 Jahren bei einem Autounfall.

Tragische Nachrichten aus Holland! Ajax-Talent Noah Gesser († 16) kam am Freitagabend bei einem Auto-Unfall in Ijsselstein ums Leben. Ebenfalls im Auto: sein älterer Bruder († 18)!

Laut der holländischen Zeitung "De Telegraaf" sei der Wagen, in dem die Brüder gesessen sind, auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal mit einem Taxi-Van zusammen gecrasht. Der Taxi-Fahrer überlebte den Unfall, die beiden begeisterten Fußballer nicht.

Ajax Amsterdam schreibt am Samstagmorgen auf Twitter: "Ajax ist zutiefst verletzt nach dem tragischen Tod von unserem Jugendspieler Noah Gesser. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, Freunden und Verwandten."

Die Fußball-Welt trauert um ein vielversprechendes Nachwuchstalent. Die Anteilnahme auf Twitter ist groß. Ex-Bayern-Star Jerome Boateng oder auch Real Madrid zeigen ihr Mitgefühl.

Ajax is diep geraakt door het tragische overlijden van jeugdspeler Noah Gesser. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, vrienden en nabestaanden. ????????️ — AFC Ajax (@AFCAjax) July 31, 2021

Sad to hear.

Rest in peace Noah Gesser ???????? — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) July 31, 2021

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Noah Gesser, jugador de la cantera del @AFCAjax.



El Real Madrid quiere expresar sus condolencias a sus familiares y seres queridos, a sus compañeros y a su club. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 31, 2021

Gesser war am Sprung in die U17

Gesser wechselte 2018 in die Jugend des niederländischen Rekordmeisters und galt als großes Sturm-Talent, schoss für das U16-Team elf Tore in sechs Liga-Spielen. In der kommenden Saison sollte er für die U17 von Ajax Amsterdam auflaufen. In einem Klub-Statement steht, dass die Ajax-Profis bei ihrem heutigen Testspiel gegen RB Leipzig (16 Uhr) mit einem Trauerflor spielen werden. Zudem soll eine Schweigeminute abgehalten werden.