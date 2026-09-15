Kurios
Europacup-Aufreger: Sturm-Gegner muss auswandern
Um 21 Uhr (live Canal+ & im OE24-Live-Ticker) empfangen die Grazer den französischen Klub.
Stade Rennais kommt aber mit einer komplizierten Anreise in den Auftakt der Europa League, sie können nämlich nicht in Österreich übernachten.
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Wie "Ouest-France" berichtet, fanden diese kein Hotel in unmittelbarer Umgebung. Der Grund dafür ist simpel: Die MotoGP ist am Wochenende in Spielberg zu Gast.
Dreitägiges Camp in Maribor
Da alle passenden Unterkünfte ausgebucht waren, flüchtet Rennes schlichtweg nach Slowenien.
In Maribor, eine einstündige Busfahrt von Graz entfernt, wird ein dreitägiges Camp aufgeschlagen. Von dort geht es dann direkt zum Auswärtsspiel in Lyon am Samstag.
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