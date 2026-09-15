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Europacup-Aufreger: Sturm-Gegner muss auswandern

SR
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FOOTBALL : Stade Rennais vs Olympique de Marseille - Ligue 1 - JournÃ e 4 - 11/09/2026 Adrien Thomasson Stade Rennais RennesFrance PUBLICATIONxNOTxINxFRAxBEL Copyright: xBaptistexAutissierx
© IMAGO/PsnewZ
Am Mittwoch trifft Sturm Graz in der Europa League auf Stade Rennes. Doch die Franzosen müssen dafür ins Ausland flüchten.
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Um 21 Uhr (live Canal+ & im OE24-Live-Ticker) empfangen die Grazer den französischen Klub.

Stade Rennais kommt aber mit einer komplizierten Anreise in den Auftakt der Europa League, sie können nämlich nicht in Österreich übernachten.

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Wie "Ouest-France" berichtet, fanden diese kein Hotel in unmittelbarer Umgebung. Der Grund dafür ist simpel: Die MotoGP ist am Wochenende in Spielberg zu Gast.

Dreitägiges Camp in Maribor

Da alle passenden Unterkünfte ausgebucht waren, flüchtet Rennes schlichtweg nach Slowenien.

In Maribor, eine einstündige Busfahrt von Graz entfernt, wird ein dreitägiges Camp aufgeschlagen. Von dort geht es dann direkt zum Auswärtsspiel in Lyon am Samstag.

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