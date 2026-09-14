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Schinkels-Kolumne

Rangnick-Sorgen: Sind wir jetzt bei "Wünsch dir was"?

FS
von
Rangnick muss bis auf Weiteres auf Kapitän Sabitzer verzichten.
© gepa
Die Absage von Marcel Sabitzer, die Vereinslosigkeit von David Alaba und die Verletzung von Christoph Baumgartner sollten uns nachdenklich stimmen.
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Teamchef Ralf Rangnick muss sich vorkommen wie bei „“Wünsch dir was!“„. Wenn Kapitän Marcel Sabitzer sagen kann: „“Ich mach jetzt mal Pause im Team“„, frag ich mich, ob das auch bei einer großen Nation wie Brasilien oder Argentinien so einfach möglich wäre.

Und David Alaba darf so lange nach einem Verein (und der notwendigen Trainings- und Spielpraxis) suchen, bis die Nations League vorbei ist, oder?

Zeitpunkt für Schöttel-Abgang ist kein Zufall

Wie sehr uns ein Schlüsselspieler abgehen kann, haben wir bei Christoph Baumgartner und der Nordamerika-WM gesehen.

Dass Peter Schöttel ausgerechnet jetzt abserviert wird, kommt nicht von ungefähr. Rangnick hat das Problem, dass es der ÖFB bereits vor seiner Zeit verabsäumt hat, unter Sportdirektor Schöttel junge Spieler zu entwickeln. Rangnick bekommt die Versäumnisse der vergangenen Jahre präsentiert. DAS muss er in den Griff bekommen. Sonst ist auch er als Teamchef gescheitert.

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