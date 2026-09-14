Laut Trump: Darauf einigten sich Selenskyj und Putin

Die Attacken verursachen laut US-Präsident einen weltweiten Kraftstoffmangel.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Washington. Die Ukraine und Russland wollen nach Angaben von US-Präsident Donald Trump keine Energieanlagen im jeweils anderen Land mehr angreifen. "Die Ukraine hat zugestimmt, keine russischen Energieziele mehr anzugreifen", schrieb Trump am Montag auf Truth Social. "Russland hat zugestimmt, ebenso zu handeln!". Eine Bestätigung aus Kiew und Moskau lag zunächst nicht vor. Trump hatte am Sonntag von einer "Dieselknappheit" gesprochen und Kiew aufgerufen, ihre Angriffe einzustellen.

Nun bekräftigte er seine Einschätzung, der Anstieg des weltweiten Dieselpreises werde "größtenteils durch den Russland-Ukraine-Krieg verursacht" und nicht durch den anhaltenden Krieg gegen den Iran. Als Reaktion auf massive russische Raketen- und Drohnenangriffe hatte die Ukraine seit Monaten Energieinfrastruktur in Russland angegriffen und dabei unter anderem Raffinerien und Öldepots ins Visier genommen.