oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Regierungschefs

Vorbereitung auf UN-Treffen in New York laufen

Österreichische Delegation bei der UNO-Vollversammlung zum 80. Jahrestag der Vereinten Nationen.
© APA/BKA/CHRISTOPHER DUNKER
Die UN-Generaldebatte findet bald in New York statt.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York beginnt schon bald. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reisen an. Die Debatte ist von 22.-28. September angesetzt.

In der Woche halten die Staats- und Regierungschefs der UN-Mitgliedstaaten Reden zur Weltlage. Begleitend finden mehrere Gipfeltreffen und Konferenzen statt: vom Klimagipfel über Gipfel zum Meeresspiegelanstieg, der Pandemieprävention und zur Beseitigung von Kernwaffen.

Auch interessant

Bis zu 150 km/h: 17-Jähriger ohne Schein raste Polizei davon

15.047 Kinder aus OÖ freuen sich auf allerersten Schultag

Finales Schaulaufen in Venedig

Nach dem jetzigen Stand sind für den 22.09. unter anderem US-Präsident Donald Trump, der französische Präsident Emmanuel Macron und das Vereinigte Königreich mit dem neuen Premierminister Andy Burnham angekündigt. Deutschland steht für den 23.09. mit Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Liste. Das wäre der erste Besuch des deutschen Bundeskanzlers bei den UN in New York.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Trump verrät: Dann ist der Iran-Krieg vorbei

Selenskyj will Trump Ende September treffen

Trump: Hohe Spritpreise und Spott über Tote

Selenskyjs Flugzeug knapp von Drohne verfehlt

Heftige Kritik an Trump: "Verbotener Stimmenkauf"

Nächste schwere Pleite für Trump vor Gericht

Vorbereitung auf UN-Treffen in New York laufen

US-Senator hält plötzlich Rede bei der Gegner-Partei

Erdogan steckt Rivalen zwei Jahre ins Gefängnis

Spaniens Präsident in EU- Grenzkrise unter Druck