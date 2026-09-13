Vorbereitung auf UN-Treffen in New York laufen

Die UN-Generaldebatte findet bald in New York statt.

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Die Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York beginnt schon bald. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) reisen an. Die Debatte ist von 22.-28. September angesetzt.

In der Woche halten die Staats- und Regierungschefs der UN-Mitgliedstaaten Reden zur Weltlage. Begleitend finden mehrere Gipfeltreffen und Konferenzen statt: vom Klimagipfel über Gipfel zum Meeresspiegelanstieg, der Pandemieprävention und zur Beseitigung von Kernwaffen.

Nach dem jetzigen Stand sind für den 22.09. unter anderem US-Präsident Donald Trump, der französische Präsident Emmanuel Macron und das Vereinigte Königreich mit dem neuen Premierminister Andy Burnham angekündigt. Deutschland steht für den 23.09. mit Bundeskanzler Friedrich Merz auf der Liste. Das wäre der erste Besuch des deutschen Bundeskanzlers bei den UN in New York.