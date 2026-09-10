Trump verrät: Dann ist der Iran-Krieg vorbei

US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass der Krieg gegen den Iran "unmittelbar nach" den US-Zwischenwahlen im November endet.

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Die Regierung in Teheran versuche, die Abstimmung zu beeinflussen, werde aber nicht länger durchhalten können, sagt er. Nach den Wahlen am 3. November würden auch die Ölpreise sinken. Außerdem glaubt Trump, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Krieg in der Ukraine durch ein Abkommen beenden will.

Er habe ein großartiges Telefonat mit Putin geführt, sagte Trump vor Journalisten. Wenn auch der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj eine Einigung wolle, wäre das "sehr schön". Das Hindernis sei jedoch, dass die beiden einander hassten. Trump hatte nach der Rückkehr von US-Unterhändlern aus Moskau und Kiew mit Putin telefoniert.

US-Präsident bei Midterms-Parteitag der Republikaner

Zum ersten Midterms-Parteitag der Republikaner hob Trump mit Verspätung ab. Offenbar löste Armeepersonal auf dem Stützpunkt Joint Base Andrews bei Washington versehentlich die Notrutsche der von Katar geschenkten Air Force One aus. Trump hatte den neuen Präsidentenflieger erstmals am 1. Juli genutzt. In den USA kam aber eine Debatte über die Sicherheit der Boeing 747 auf, nachdem Trump eineinhalb Wochen später beim Abflug vom NATO-Gipfel in der Türkei auf die Luxusmaschine verzichtet und stattdessen einen Ausweichflieger seiner alten Air-Force-One-Flotte genutzt hatte.

Laut einem Bericht der "New York Times" hatte der Personenschutz des Präsidenten Sicherheitsbedenken geltend gemacht. Demnach ist die von Katar bereitgestellte Maschine nicht mit denselben Sicherheitssystemen ausgerüstet wie die bisherigen US-Präsidentschaftsmaschinen. Nach den Berichten wurde sie Ende Juli umgerüstet.