Bombenhagel im Iran-Krieg

Der Iran bombardierte US-Ziele in Jordanien. Explosionen auf der Insel Kharg im Persischen Golf gemeldet, dem wichtigsten iranischen Öl-Hafen.

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Das US-Militär hat mehrere iranische Rohöltanker angegriffen, die mit den Iranischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen sollen. Die Attacken auf fünf Schiffe seien eine Reaktion auf Raketenangriffe auf ein Kriegsschiff der US-Marine in den vergangenen zwei Tagen gewesen. Iranische Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben am Mittwoch mit Raketenangriffen auf einen US-Stützpunkt in Jordanien und Attacken auf Schiffe im Persischen Golf sowie der Straße von Hormuz.

Der Iran weitete daraufhin sein maritimes Sperrgebiet bei der Straße von Hormuz aus. Das neue Sperrgebiet erstrecke sich von der südiranischen Hafenstadt Chabahar bis in Teile des Golfs von Oman und des Arabischen Meeres, teilt die Revolutionsgarde mit. Die genauen Koordinaten sollen noch bekanntgegeben werden.

Revolutionsgarden attackierten zehn Schiffe

US Central Command - Video vom 8. September © APA/AFP/US Central Command Publi

Man habe zwei US-Schiffe und acht Öltanker angegriffen, die versucht hätten, ein "verbotenes und unsicheres" Gebiet in der Straße von Hormuz zu durchqueren, behaupteten die Revolutionsgarden. Demnach habe man auch bei Vergeltungsangriffen auf Jordanien den dortigen US-Stützpunkt Al-Azraq getroffen und beträchtlichen Schaden angerichtet. Laut der staatlichen jordanischen Nachrichtenagentur Petra fing die Armee des Landes 20 ballistische Raketen erfolgreich ab. 18 seien zerstört worden, zwei in entlegene Gebiete gestürzt. Zwei Geschoße seien in unbewohntem Gebiet niedergegangen, Opfer habe es keine gegeben. Ein US-Vertreter erklärte, die Angriffe seien wirkungslos geblieben und alle Soldaten seien wohlauf.

Zuvor hatten iranische Medien mehrere Explosionen auf der Insel Kharg im Persischen Golf sowie nahe der Hafenstadt Jask an der Straße von Hormuz gemeldet. Die Besatzungsmitglieder seien im Vorhinein aufgefordert worden, die Schiffe zu verlassen, teilte das zuständige US-Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X mit. Die Öltanker könnten nicht mehr genutzt werden. Ein dazu veröffentlichter Videoclip des US-Militärs schien Raketenangriffe im Bereich der Maschinenräume der Tanker zu zeigen. Angaben zu möglichen Opfern gab es nicht. Die erneute Eskalation ließ die Ölpreise weiter steigen.

US-Militär: Vergeltung für Angriff auf eigene Marine

Der erneute Vergeltungsschlag gegen iranische Tanker sei erfolgt, nachdem die Revolutionsgarden in den vergangenen zwei Tagen zweimal ein Kriegsschiff der US-Marine mit ballistischen Raketen angegriffen hätten, teilte CENTCOM weiter mit. Das US-Kriegsschiff sei dabei nicht getroffen worden. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA zitierte die Revolutionsgarden, wonach die mit Marschflugkörpern ausgerüsteten US-Zerstörer DDG-119 und DDG-53 ins Visier genommen worden seien.

Dass der Iran auch Schiffe der US-Marine ins Visier nehme, schüre Befürchtungen, dass er fortgeschrittenere Waffen einsetzt und bei der Ortung der Kriegsschiffe möglicherweise Unterstützung aus China oder Russland erhält, sagten US-Beamte dem "Wall Street Journal". Der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats im Iran, Mohsen Rezaei, hatte zuvor vom erstmaligen Einsatz eines neuartigen Seezielflugkörpers berichtet. Rezaei sprach im staatlichen Rundfunk von einer "wichtigen Warnung an den Feind", dass die von den USA gegen iranische Häfen verhängte Seeblockade verwundbar sei.

US-Außenminister Marco Rubio warnte den Iran unterdessen, dass die USA als Vergeltung weiterhin iranische Öltanker attackieren werden. Während eines Besuchs in Kolumbien erklärte Rubio, dass das Land jedes Mal, wenn der Iran versuche, Schiffe der US-Marine zu treffen, Tanker verlieren werde. Die USA versuchen, die Öl-Lieferungen aus der Region am Persischen Golf durch Geleitschutz in der Straße von Hormuz zu sichern, während die Öl-Exporte des Iran durch eine Blockade unterbunden werden sollen.

Laut der Iran-regierungsnahen Nachrichtenagentur Mehr waren Explosionen auf verschiedenen Teilen der Insel Kharg zu hören, darunter auch im Hafengebiet. Auch nahe der Hafenstadt Jask im Südosten des Irans an der Straße von Hormuz seien Explosionen zu hören gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Fars. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim gab es auch mehrere Explosionen auf zwei US-Stützpunkten in Jordanien. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.