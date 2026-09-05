Stark! Potapova schießt sich ins Achtelfinale

Anastasia Potapova hat sich bei den US Open bereits bis ins Achtelfinale gekämpft.

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Tennisspielerin Anastasia Potapova hat bei den US Open einen Coup gelandet. Österreichs Nummer eins nahm am Samstag in New York in der dritten Runde Vorjahresfinalistin Amanda Anisimova aus dem Turnier. Die 25-Jährige setzte sich gegen die gleichaltrige US-Amerikanerin 6:2,7:5 durch. Im Achtelfinale, ihrem ersten bei einem Grand-Slam-Turnier abseits der French Open, trifft Potapova entweder auf die Weltranglisten-Fünfte Mirra Andrejewa oder die Tschechin Nikola Bartunkova.

Potapova bot im Louis Armstrong Stadium, der zweitgrößten Arena der Anlage in Flushing Meadows, eine deutlich stärkere Leistung als in den ersten beiden Runden. Die gebürtige Russin wehrte gleich im ersten eigenen Aufschlagspiel sechs Breakbälle ab und nahm Anisimova den Aufschlag zum 2:1 ab. In der Folge nutzte sie die vielen Eigenfehler der Weltranglisten-Zehnten aus. Potapova gelang zum 5:2 ein weiteres Break und damit der erste Satzgewinn.

Anisimova beging im ersten Durchgang 19 unerzwungene Fehler, in Summe waren es nicht weniger als 46. Die frühere Nummer drei der Welt, die in diesem Jahr noch nicht voll auf Touren gekommen ist, hatte bereits in der zweiten Runde gegen Österreichs 18-jährige Hoffnungsträgerin Lilli Tagger einen Satz abgegeben. Im zweiten Durchgang schien sich die Favoritin über ihre starke Rückhand anfangs etwas zu erfangen. Nach neun vergebenen Breakbällen nutzte Anisimova ihren zehnten zum 1:1.

Erster Matchball genutzt

Bis 2:2 brachte keine Spielerin den eigenen Aufschlag durch. Potapova gelang zum 5:4 ein weiteres Break, sie servierte auf den Matchgewinn. Anisimova, im Vorjahr neben dem Hartplatz-Major in New York auch beim Rasenklassiker in Wimbledon im Finale, kämpfte sich mit dem Rebreak ein letztes Mal zurück, ehe ihr Potapova noch einmal den Aufschlag abnahm und nach 1:39 Stunden ihren ersten Matchball nutzte - passenderweise durch einen zu langen Ball ihrer Kontrahentin.

Die österreichisch-russische Doppelstaatsbürgerin landete im dritten Duell mit Anisimova damit nicht nur den zweiten Sieg. Sie steht auch zum dritten Mal in ihrer Karriere in einem Major-Achtelfinale. Bisher war Potapova das nur 2024 und 2026 beim Sandplatz-Klassiker in Paris gelungen. Auf die Weltranglisten-25. könnte nun ein Duell mit French-Open-Siegerin Andrejewa warten.