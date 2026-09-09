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In Moldau

Selenskyjs Flugzeug knapp von Drohne verfehlt

Ein Mann hält ein Mikrofon und spricht bei einer Pressekonferenz im Freien.
© EPA
Ein Flugzeug mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an Bord ist nach norwegischen Angaben in Moldau beinahe von einer Drohne getroffen worden.
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"Sein Flug wäre beim Start in Moldau fast von einer Drohne getroffen worden. Das ist die Realität, in der er lebt", sagte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre am Mittwochabend dem Rundfunksender NRK.

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Weitere Angaben machte Störe nicht. Selenskyj war am Dienstagabend in der norwegischen Hauptstadt Oslo eingetroffen, wo er am Mittwoch an der Beerdigung von König Harald V. teilnahm. Am Vorabend hatte er mit Støre, Finanzminister Jens Stoltenberg und Außenminister Espen Barth Eide unter anderem über norwegische Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine gesprochen. Nach der Beerdigung reiste Selenskyj laut Störe nach Kanada weiter.

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