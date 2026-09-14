Elternhaus verkauft: Hier lernte Trump laufen

Das New Yorker Elternhaus von US-Präsident Donald Trump ist für rund 1,93 Millionen Dollar verkauft worden. In dem sanierten Anwesen verbrachte er seine ersten vier Lebensjahre.

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USA. Das zweistöckige Gebäude im Tudor-Stil liegt im Viertel Jamaica Estates im New Yorker Stadtteil Queens und bietet auf 334 Quadratmetern fünf Schlafzimmer sowie drei Bäder. Errichten ließ das Haus in der Straße Wareham Place im Jahr 1940 Trumps Vater Fred für die siebenköpfige Familie.

Diese siebenköpfige Familie bestand aus: Frederick "Fred" Christ Trump Sr. (Vater, Immobilienunternehmer)

Mary Anne MacLeod Trump (Mutter, Hausfrau, Philanthropin)

Maryanne Trump Barry (älteste Schwester, Richterin)

Fred Trump Jr. (älterer Bruder, Pilot)

Elizabeth Trump Grau (ältere Schwester, Bankmanagerin)

Donald Trump (der spätere 45. und 47. US-Präsident)

Robert Trump (jüngster Bruder, Geschäftsmann)

Sechs Jahre später kam Donald Trump als viertes von fünf Kindern zur Welt, ehe die Familie 1950 in eine nahegelegene Villa umzog.

Vom Katzenhaus zur Luxusimmobilie

In den vergangenen Jahren stand das Objekt lange Zeit leer und verfiel zusehends. Neben Wasserschäden und Schimmel durch ein geborstenes Rohr lebte zeitweise eine Kolonie von bis zu 30 Straßenkatzen in den Räumen.

Bereits 2017 war das Haus für 2,14 Millionen Dollar an eine Gesellschaft namens "Trump Birth Home LLC" verkauft und kurzzeitig auf Airbnb angeboten worden – inklusive einer lebensgroßen Pappfigur von Donald Trump sowie Exemplaren seines Buches "The Art of the Deal".

Eine 360-Grad-Tour der NYT aus dem Jahr 2017, als Trumps Elternhaus versteigert wurde, zeigt u.a. die Wohnräume:

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Haus um 500.000 Dollar saniert

Nachdem ein Verkaufsversuch im Jahr 2019 für 2,9 Millionen Dollar scheiterte, kaufte ein Immobilienentwickler das Anwesen im März 2025 für 835.000 Dollar und investierte etwa eine halbe Million Dollar in eine umfassende Sanierung.

Der Verkauf des Anwesens für rund 1,93 Millionen US-Dollar – umgerechnet etwa 1,66 Millionen Euro – erfolgte laut Berichten der "New York Times" und der "New York Post" an anonyme Käufer, die dort langfristig wohnen möchten.

Aufstieg von Donald Trump

Donald Trump folgte den beruflichen Spuren seines Vaters und erlangte als Immobilienunternehmer in New York großen Wohlstand. Jahrzehntelang lebte der heutzutage 80-jährige US-Präsident im von ihm erbauten "Trump Tower" in Manhattan. Im Jahr 2019 verlegte er seinen offiziellen Wohnsitz aus steuerlichen und politischen Gründen nach Palm Beach in Florida, wo sich sein Club Mar-a-Lago befindet.

Sanierungen im Weißen Haus

Derzeit residiert der US-Präsident hauptsächlich im Weißen Haus in Washington. Dort beaufsichtigt er aktuell auch eigene Umgestaltungen des Anwesens, wie den Anbau eines riesigen Ballsaals sowie vergoldete Armaturen im Oval Office. Mit dem jüngsten Verkauf in Queens wechselte sein Elternhaus nun erneut den Eigentümer.