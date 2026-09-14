LASK-Aus? Heißes Gerücht um Didi Kühbauer (55)

LASK-Alarm um Didi Kühbauer. Deutsche Medien bringen den Meistertrainer mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung.

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Nachdem im Sommer bereits über einen Abgang von Didi Kühbauer spekuliert wurde, wird der 55-Jährige nun erneut mit einem Posten in der Deutschen Bundesliga in Verbindung gebracht. Wie "ntv" berichtet, ist Kühbauer einer der Top-Kandidaten bei Borussia Mönchengladbach.

Wechsel nach Deutschland?

Wie berichtet, hat sich der Traditions-Klub nach dem Bundesliga-Fehlstart von Trainer Eugen Polanski getrennt. Neben Kühbauer werden unter anderem Horst Steffen, zuletzt bei Werder Bremen, und Christian Eichner, der bis zuletzt den Karlsruher SC trainierte, genannt. Auch Ole Werner und Alexander Blessin sollen auf der möglichen Kandidatenliste stehen.

© GEPA pictures

Kühbauer selbst reagiert gelassen auf das neue Gerücht. "Was mich zum Nachdenken bewegt, ist, dass wir heute das Spiel verloren haben und dass wir schauen müssen, dass wir diese Sachen nicht mehr machen", so der LASK-Trainer nach der Pleite gegen Sturm. "Das ist das Einzige, was mich heute bewegt und zum Nachdenken bringt"

Ob am Gerücht überhaupt etwas dran ist, werden die nächsten Tage zeigen.