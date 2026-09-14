Junge Urlauberin (17) in Rimini vergewaltigt

Eine 17-jährige deutsche Touristin wurde in der italienischen Adriastadt Rimini Opfer eines sexuellen Übergriffs.

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An die entscheidenden Stunden nach einem Discobesuch könne sie sich nach eigenen Angaben nicht erinnern. Die italienische Nachrichtenagentur Ansa und der Sender Rai berichteten über den Fall.

Nach Angaben der Zeitung "Il Resto del Carlino" war die Jugendliche gemeinsam mit Freundinnen unterwegs und hatte Alkohol getrunken. In einer Diskothek soll sie einen 27-jährigen türkischen Staatsbürger kennengelernt haben. Die beiden verließen den Club dem Bericht zufolge gemeinsam und gingen anschließend in das Hotel, in dem der Mann untergebracht war.

Später bemerkten die Freundinnen, dass die 17-Jährige verschwunden war. Nach mehreren Anrufen erreichten sie die Jugendliche schließlich telefonisch. Sie soll geweint und einen aufgewühlten Eindruck gemacht haben. Als die Freundinnen das Hotelzimmer aufsuchten, fanden sie die Deutsche laut "Il Resto del Carlino" in einem "verwirrten Zustand" vor und verständigten die Polizei.

K.-o.-Tropfen

Gegenüber ihren Freundinnen äußerte die Jugendliche den Verdacht, dass ihr möglicherweise sogenannte K.-o.-Tropfen verabreicht worden seien. Sie habe keinerlei Erinnerung an die Ereignisse nach dem Verlassen der Diskothek.

Der 27-Jährige befand sich ebenfalls im Zimmer und wies die Vorwürfe zurück. Er erklärte laut den Berichten, keine Gewalt angewendet und den Zustand der Jugendlichen nicht ausgenutzt zu haben. Sein Mobiltelefon wurde von den Ermittlern sichergestellt. Der Mann ist demnach bislang nicht vorbestraft.

Die 17-Jährige wurde medizinisch versorgt und in eine Notaufnahme gebracht. Zudem wurde eine gynäkologische Untersuchung veranlasst. Die Ermittlungen sollen nun klären, was sich in der Nacht tatsächlich ereignet hat und ob die Jugendliche unter Einfluss einer Substanz stand.