Instagram-Hype eskaliert: Dieser Ort ist für Touristen gesperrt

Der herbstliche Ansturm auf die malerische Sleepy Hollow Farm in Vermont sorgt für Ärger bei den Anwohnern – jetzt werden die Zufahrtsstraßen gesperrt.

Im Herbst erstrahlt die Stadt Pomfret im US-Bundesstaat Vermont in lebhaften Rot- und Orangetönen und bietet eine beeindruckende Kulisse für Fotografen. Besonders die Sleepy Hollow Farm, ein 115 Hektar großes Privatgrundstück an einer idyllischen Landstraße, hat in den letzten Jahren durch Bilder in den sozialen Medien enorme Aufmerksamkeit erlangt.

Die Farm, mit ihrer von prächtigen Ahornbäumen gesäumten Straße, die in herbstlichen Farben leuchtet und zu einem eleganten Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert führt, ist zu einem der am häufigsten fotografierten Orte in Vermont geworden.

"Es ist ein wunderschöner Ort. Schade, dass er ruiniert wurde", beklagt Deborah Goodwin, die Ausstellungskoordinatorin des Artistree Community Arts Center in Pomfret, gegenüber der BBC. In den letzten Jahren sei der Zustrom von Besuchern außer Kontrolle geraten. Tourbusse hätten regelmäßig Menschenmassen vor Ort abgesetzt.

Müll am Straßenrand

Social-Media-Influencer ignorierten dabei häufig die „Betreten verboten“-Schilder, richteten improvisierte Umkleidekabinen für ihre zahlreichen Kostümwechsel ein und hinterließen Müll am Straßenrand. Um die durch diesen Andrang verursachten Schäden zu beheben, haben die Anwohner eine Spendenkampagne ins Leben gerufen.

© getty ×

Da andere Maßnahmen nicht erfolgreich waren, werden die Zufahrtsstraßen zur Farm nun vom 23. September bis zum 15. Oktober für Nicht-Anwohner gesperrt. Die Bewohner von Pomfret sind jedoch keineswegs gegen Tourismus, im Gegenteil: Auf Instagram werben sie aktiv für die Schönheit der Region und die vielfältigen Aktivitäten, die dort angeboten werden. Sie erwarten allerdings, dass Besucher respektvoll und rücksichtsvoll auftreten.