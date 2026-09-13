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Teurer Luxus-Streit

Milliardär klaut Strand-Sand – jetzt muss er 2 Millionen zahlen

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Ein Milliardär aus Malibu wollte sein Anwesen vor der Küste schützen und ließ dafür Sand, Kies und Felsen vom Strand entfernen. Jetzt kommt die teure Rechnung – und die hat es in sich.
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Mark Attanasio, Eigentümer des Baseball-Teams Milwaukee Brewers, besitzt seit 2007 ein Anwesen in Malibu. Seine Firma 2XMD Partners LLC soll dort an einem geschützten Küstenabschnitt mit schwerem Gerät Sand, Kies und Felsen entfernt haben.

Das Material wurde demnach genutzt, um eine beschädigte Ufermauer am Anwesen zu befestigen. Attanasio hatte zuvor erklärt, er und seine Firma hätten die geltenden Genehmigungsauflagen eingehalten. Diese untersagten allerdings den Einsatz schwerer Maschinen in der Gezeitenzone sowie die Entnahme von Sand vom öffentlichen Strand.

Nun muss das Unternehmen eine rund zwei Millionen US-Dollar teure Strand-Immobilie kaufen und für die öffentliche Nutzung bereitstellen.

Nachbar-Milliardär brachte Klage ins Rollen

Auslöser des Verfahrens war eine Klage des benachbarten Milliardärs James Kohlberg. Er warf Attanasio laut "New York Post" vor, einen öffentlichen Naturraum wie seinen "persönlichen Sandkasten" zu behandeln.

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Neben der Übertragung des Grundstücks muss Attanasios Unternehmen die betroffene Küste wiederherstellen. Außerdem sollen eine private Treppe und eine Felsmauer entfernt werden, die nach Ansicht der zuständigen Behörde den öffentlichen Zugang zum Strand behinderten.

Wem gehört der Strand in Kalifornien?

In Kalifornien sind die Strände unterhalb der Flutlinie gesetzlich öffentlich. Entscheidend ist die sogenannte mittlere Hochwasserlinie.

Der Bereich meerwärts dieser Linie – also Wasser und feuchter Sand – gehört der Öffentlichkeit. Trockener Sand oberhalb dieser Grenze kann dagegen Teil eines privaten Grundstücks sein.

Für Attanasio wird der Streit um den Sand damit jedenfalls teuer: Rund zwei Millionen Dollar soll die Lösung kosten – und der betroffene Küstenabschnitt muss zusätzlich wiederhergestellt werden.

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