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Wichtiger Lostag

Bauernregel warnt vor "strengem Winter"

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Person geht durch tiefen Schnee zu einer Blockhütte, es schneit stark.
© Getty Images
"Ist’s hell am Kreuzerhöhungstag, so folgt ein strenger Winter nach."
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Der 14. September ist der Kreuzerhöhungstag – und für diesen Lostag gibt es eine seit Langem überlieferte Bauernregel: "Ist’s hell am Kreuzerhöhungstag, so folgt ein strenger Winter nach." Die Regel ist tatsächlich in verschiedenen Sammlungen von Bauernregeln überliefert und gehört damit zu den traditionellen Wetterweisheiten für den September.

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Entscheidend ist heuer allerdings die Frage: Wie hell wird es in Österreich am 14. September 2026 tatsächlich? Ein durchgehend sonniger Lostag zeichnet sich nicht ab. Nach der aktuellen Prognose von GeoSphere Austria beginnt der Montag auf den Bergen vielfach neblig. Insgesamt stellt sich in Österreich wechselhaftes Herbstwetter ein. Die Temperaturen erreichen je nach Region etwa 18 bis 25 Grad.

Noch kein Trend

Damit bekommt die alte Bauernregel heuer zumindest keinen eindeutigen Beleg: Wer am Kreuzerhöhungstag auf einen klaren, hellen Himmel als Vorzeichen eines strengen Winters wartet, wird in Österreich vielerorts enttäuscht. Gleichzeitig sollte man die Regel nicht als echte Winterprognose verstehen. Bauernregeln entstanden aus jahrhundertelangen Beobachtungen und können interessante Wetterzusammenhänge widerspiegeln, ersetzen aber keine moderne meteorologische Vorhersage.

Für Österreich bringt der heutige 14. September also eher wechselhaftes Herbstwetter als strahlenden Sonnenschein. Ob daraus tatsächlich ein strenger Winter folgt, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen. Die Bauernregel bleibt vorerst vor allem eines: ein Stück überliefertes Wetterwissen.

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