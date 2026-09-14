Hundertjähriger Kalender: So turbulent wird dieser Herbst

Wie wird der Herbst 2026? Wer dem Hundertjährigen Kalender folgt, muss sich in den kommenden Monaten auf einen wechselhaften und teilweise nassen Wetterverlauf einstellen.

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Vor allem der Beginn des Herbstes soll demnach kühl und regenreich werden, bevor sich später wieder längere trockene Phasen einstellen. Die Prognose ist allerdings als traditionelle Wetterdeutung zu verstehen und nicht mit einer wissenschaftlichen Wettervorhersage gleichzusetzen.

Zweite Septemberhälfte: Erst schön, dann wechselhaft

Für die zweite Hälfte des Septembers zeichnet der Kalender zunächst noch freundliches Wetter voraus. Bis einschließlich 19. September soll es "sehr schönes Wetter" geben. Danach wird es wechselhafter: Vom 20. bis 28. September ist laut der historischen Prognose "vermischtes Wetter" zu erwarten. Zum Monatsende soll sich die Wetterlage schließlich deutlich verschlechtern. Für 29. und 30. September kündigt der Kalender starken Regen an.

Damit würde der September nach dieser traditionellen Vorhersage mit einem deutlichen Wetterumschwung enden. Aus einem freundlichen Spätsommer könnte innerhalb weniger Tage ein nasser und zunehmend herbstlicher Wetterabschnitt werden.

Autumn photo of a beautiful girl © Getty Images

Oktober bringt viel Regen

Noch unbeständiger soll der Oktober verlaufen. Gleich zu Monatsbeginn, vom 1. bis 6. Oktober, sagt der Hundertjährige Kalender Regen voraus. Danach gibt es eine kurze freundliche Unterbrechung: Der 7. und 8. Oktober sollen zwei schöne und warme Tage werden.

Anschließend kehrt das wechselhafte Wetter zurück. Vom 9. bis 13. Oktober werden trübe, warme und zugleich regnerische Tage erwartet. Nach zwei weiteren schönen Tagen vom 14. bis 16. Oktober folgt laut Kalender die nasseste Phase des Monats: Vom 17. bis 23. Oktober soll großer Regen fallen. Danach sind vom 24. bis 28. Oktober nochmals schöne Tage vorgesehen, ehe der Monat mit Nebel und trübem Wetter ausklingt.

Auch die allgemeine Herbstprognose des Kalenders passt dazu: Bis zur ersten Oktoberhälfte soll der Herbst viel Regen bringen und zugleich bereits zeitigen Frost.

November: Erst freundlich, dann Frost

Der November beginnt nach der traditionellen Prognose zunächst überraschend freundlich. Vom 1. bis 3. November soll eine schöne Wetterphase vorherrschen. Danach wird es windiger, bevor am 6. und 7. November Regen folgt.

Zwischen 8. und 15. November soll sich das Wetter wieder beruhigen. Der Kalender erwartet in dieser Zeit überwiegend schönes Wetter, allerdings mit Nebel und trüben Abschnitten. Danach kündigt sich der Winter an: Am 16. November soll Frost einsetzen. Vom 17. bis 26. November werden trübe und gefrorene Tage vorhergesagt, ehe der November mit anhaltendem Regen endet.

Interessant ist dabei die übergeordnete Herbstprognose: Nach dem nassen Start soll es ab der zweiten Oktoberhälfte bis zum Advent überwiegend trocken bleiben. Nur gelegentlich sei noch Regen zu erwarten. Anfang Dezember soll nach dieser Vorstellung schließlich der Winter hereinbrechen.

Für Österreich lässt sich daraus allerdings keine belastbare Wetterprognose ableiten. Der Hundertjährige Kalender basiert auf traditionellen Wetterbeobachtungen und historischen Regeln. Seine Aussagen sind daher vor allem aus volkskundlicher Sicht interessant – ob September, Oktober und November 2026 tatsächlich diesem Muster folgen, muss die moderne Meteorologie zeigen.