Ganz Österreich träumt vom Achtfach-Jackpot

Sieben Ziehungen hintereinander gab es wieder keinen Sechser. Am Sonntag warteten deshalb rund elf Millionen Euro.

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Dass Österreich so kurz nach dem historischen Achtfach-Jackpot bereits wieder vor einer derart hohen Gewinnsumme steht, sorgt selbst bei den Lotterien für Staunen.

Mehr als 8 Millionen Tipps abgegeben

Der Ansturm auf die Wettscheine war wieder enorm. Wurden beim Achtfachjackpot vor rund zwei Monaten an die elf Millionen Tipps abgegeben, so rechneten die Lotterien für die Ziehung am Sonntag mit nicht weniger als 8,5 Millionen Tipps auf insgesamt 1,7 Millionen Scheinen. "Es werden bis zu 100 Tipps pro Sekunde abgegeben", so ein Sprecher der Lotterien am Freitag.

Ziehung. So saßen um 19.15 Uhr am Sonntagabend, als Thomas May die sechs richtigen Zahlen verkündete, wohl auch so viele vor den TV-Schirmen und fieberten mit.

Erst nach 20 Uhr sollte feststehen, ob der Mega-Jackpot geknackt wurde. Ansonsten wartet das nächste historische Glückspiel-Ereignis des Jahres: der erste Neunfachjackpot der Lotto-Geschichte.

Rätsel um Gewinner von 12 Millionen Euro

Bleibt nur zu hoffen, dass sich der Gewinner oder die Gewinnerin dieses Mal meldet. Noch immer warten die Lotterien darauf, dass sich jener Österreicher, der mit einem Quicktipp in der Steiermark am 19. Juli den ersten Achtfachjackpot der Geschichte und damit zwölf Millionen Euro sicherte.

Wartet er noch mit dem Abholen des Geldes? Hat er seinen Schein verloren? Oder ist er gar krank bzw. sogar gestorben und die Erben haben den Lotto-Schein noch nicht entdeckt?

Laut Lotterien hat er oder sie aber noch gut drei Jahre Zeit, um sich das Geld auf sein Konto überweisen zu lassen.

Rekordgewinn mit 15 Millionen € in NÖ

Höchster Gewinn. Der bisher größte Gewinn bei "6 aus 45" wurde im Jahr 2018 ausgespielt. Da holte sich ein Gewinner oder eine Gewinnerin in Niederösterreich bei einem Siebenfach-Jackpot knapp 15 Millionen Euro.