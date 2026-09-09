Lotto-Achtfachjackpot: Jetzt geht es um 11 Millionen Euro

Sensationelle Wiederholung des "Jahrzehnte-Ereignisses" nach nur knapp zwei Monaten

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Es war also doch kein Einzelfall, kein Ausreißer, kein Jahrzehnte-Ereignis: Der Achtfachjackpot Mitte Juli dieses Jahres. Denn nur knapp zwei Monate nach dem ersten Achtfachjackpot in der 40-jährigen Geschichte von Lotto "6 aus 45" gibt es erneut einen Achtfachjackpot. Damit ist das, was es nach der mathematischen Wahrscheinlichkeit nicht geben dürfte, nun doch eingetreten. "Schuld" daran sind die "sechs Richtigen" 8, 11, 14, 16, 21 und 45. Doch was genau daran, darüber lässt sich nur spekulieren. Vielleicht ist es das "Loch" zwischen der 21 und der 45. Jedenfalls hat es keine Quittung mit genau dieser Kombination gegeben.

Thomas May © ORF

Lotto Hochspannung ist also erneut angesagt, denn es geht am Sonntag um rund 11 Millionen Euro, und Thomas May wird die Ehre haben, den zweiten Achtfachjackpot zu ziehen.