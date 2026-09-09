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Zugkollision: Gülle ergoss sich über Triebwagen

Zugcrash
© Manfred Fesl
Mattigtalbahn krachte gegen Traktor-Gespann und riss Güllefass herunter.
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Am Mittwoch gegen 11 Uhr war die Mattigtalbahn in Lengau (Bez. Brauna) unterwegs waren, als es bei einem Bahnübergang zu einer Kollision mit einem Traktor samt Anhänger gekommen ist, wodurch ein Güllefass zur Seite geschleudert wurde. Der Landwirt soll trotz roter Ampel über den Bahnübergang gefahren sein.

Der Bauer hatte mit seinem Traktor die Überquerung der Gleise schon hinter sich, das Güllefass befand sich jedoch noch auf dem Bahnübergang. Es wurde bei der Kollision zerrissen, und die Gülle spritzte auf den Triebwagen.

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Es wurden laut Erstinformation weder der Bauer noch Zuginsassen verletzt.

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