In 117 der Welser Klassen hängt kein Kreuz

In OÖ ist das christliche Symbol im Pflichtschulbereich ein Muss. Egal, wie es um den Glauben der Kinder und Jugendlichen bestimmt ist.

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Während der Sommerferien wurde in allen Welser Schulen überprüft, ob die gesetzlich vorgesehenen Kreuze in den Klassenräumen der Volks-, Mittel-, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen hängen. Bei der Überprüfung der 238 Klassenräume wurde festgestellt, dass die Kreuze in 117 Klassen fehlen. Laut Stadt Wels gibt es Schulen, wo kein einziges Kreuz aufgehängt war, genauso wie Schulen, wo alle Kreuze vorhanden waren.

192 Landeswappen fehlen

Gleichzeitig mit der Überprüfung der Kreuze wurden auch die in den Klassenräumen anzubringenden Bundes- und Landeswappen sowie das Vorhandensein jeweils eines Bildes des Bundespräsidenten und des Landeshauptmanns pro Schule geprüft. Auch hier zeigte sich, dass in den Klassenräumen 187 Bundeswappen, 192 Landeswappen, fünf Bilder des Bundespräsidenten und sechs Bilder des Landeshauptmanns fehlen. In manchen Schulen sind alle notwendigen Bilder vorhanden, in anderen wiederum fehlen sämtliche Bilder und Wappen.

Der FPÖ Bürgermeister Andreas Rabl appelliert: "Die in jeder Klasse gesetzlich vorgesehenen Wappen sowie das Kreuz sind Ausdruck unserer Wertegemeinschaft und symbolisieren auch unsere Heimat. Umso wichtiger ist es mir, dass in allen Klassen diese Symbole vorhanden sind und damit der gesetzliche Auftrag erfüllt wird."