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1.013 Teilnehmer

Bezirksumfrage zeigt, was Meidling bewegt

Menschen spazieren auf einer sonnigen Einkaufsstraße mit verschiedenen Geschäften und Bänken.
© PID/Christian Fürthne
Was bewegt die Menschen in Meidling? Das herauszufinden war Ziel der großen Meidling-Umfrage – einem der "12 Projekte für den 12. Bezirk" für das Jahr 2026.
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Mehr Grün, bessere Gehwege und mehr Schutz vor der Hitze. Eine große Bezirksumfrage zeigt, wo die Meidlinger den größten Handlungsbedarf sehen. Insgesamt 1.013 gültige Fragebögen wurden ausgewertet. Fast 97 Prozent der Teilnehmer wohnen im Bezirk. Die Befragung lief von 1. Juni bis 12. Juli und war Teil der "12 Projekte für den 12. Bezirk". Mitmachen konnten auch Menschen, die in Meidling arbeiten, einkaufen oder regelmäßig ihre Freizeit verbringen.

Insgesamt wurden 51 Fragen zu Bereichen wie Wohnen, Sicherheit, Nahversorgung, Parks, Schulen und Mobilität gestellt. "Politik heißt, einen Kompromiss zu finden. Und dieser ist nur dann gut, wenn man weiß, wie viele Personen hinter welchen Positionen stehen", sagt Bezirksvorsteher Wilfried Zankl. Die Ergebnisse sollen nun in die weitere Bezirksarbeit einfließen.

Markt ist beliebtester Platz

Grundsätzlich fällt das Zeugnis für den Bezirk positiv aus. Bei 46 der 51 bewerteten Fragen gibt es mehr Zufriedene als Unzufriedene. Besonders gut schneiden Nahversorgung, Kindergärten und Schulen sowie Wohnen und Wohnumfeld ab. "Für jene, die hier leben, funktioniert Meidling", sagt Zankl. Gefragt wurde auch nach den beliebtesten Plätzen im Bezirk. An der Spitze liegt der Meidlinger Markt, gefolgt vom Kabelwerk und der Meidlinger Hauptstraße.

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Hitzeschutz und WCs sorgen für Kritik

Deutlich wird die Umfrage beim öffentlichen Raum. 80,5 Prozent der Befragten wünschen sich mehr Bäume oder Gehwege. Dieser Wunsch zieht sich laut Bezirk durch alle Gruppen und zeigt sich auch bei Autobesitzern. Am größten ist die Unzufriedenheit beim Hitzeschutz und bei öffentlichen WC-Anlagen. "Ein kühler öffentlicher Raum ist die Klimaanlage für alle, die keine haben. Die Ergebnisse bestätigen uns, dass wir dranbleiben müssen", sagt Zankl.

Erste Projekte wurden bereits umgesetzt. 2025 wurden die Bonygasse und die Sagedergasse begrünt, heuer folgten bepflanzte Baumscheiben auf der Meidlinger Hauptstraße. 2027 soll die Rosasgasse grüner werden. Bis Mitte 2027 wird zudem der Christine-Busta-Park neugestaltet. Dort ist auch eine neue öffentliche WC-Anlage geplant.

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