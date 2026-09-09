"Autobahn frei" für Skater und Radfahrer

Wiens Freizeitsportler drehen wieder den Spieß um und kapern jene Fahrstreifen, die sonst fest in der Hand von Autos und dem Schwerverkehr sind.

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Am Freitag erobern Skater und Radfahrer beim Friday Nightskating die Autobahn. Beim Höhepunkt der heurigen Saison führt die Route über die Nordbrücke auf die A22 und anschließend über die Floridsdorfer Brücke zurück.

Abfahrt um 21 Uhr

Treffpunkt ist beim Maria-Theresien-Platz. Die Abfahrt ist für 21 Uhr angesetzt. Von dort geht es über den Ring, die Maria-Theresien-Straße und die Brigittenauer Lände zur Nordbrücke und weiter auf die A22. Retour führt die Strecke über die Floridsdorfer Brücke. Die Autobahn-Ausfahrt zählt jedes Jahr zu den Höhepunkten der Veranstaltungsreihe. Nach Angaben der Grünen nehmen daran üblicherweise rund 3.000 bis 4.000 Menschen teil. "Wo sonst täglich zehntausende Autos unterwegs sind, gehören die Fahrspuren einen Abend lang nur Skatern und Radfahrern", sagt Grünen-Chefin Judith Pühringer, die bei der Ausfahrt dabei sein wird. Sollte es am Freitag regnen, wird die Autobahn-Ausfahrt auf den 18. September verschoben.

Seit 1999 auf Skates und Rädern

© Elisabeth Mandl

Friday Nightskating gibt es seit 1999. Die Grünen bezeichnen die Veranstaltung als Österreichs älteste Klimaschutzdemo. Jeden Freitagabend ziehen Teilnehmer auf Skates und Fahrrädern durch Wien und demonstrieren für mehr Platz für klimafreundliche Mobilität und eine andere Verteilung des öffentlichen Raums. "Ob mit Skates oder Rad, die Autobahn-Ausfahrt ist jedes Jahr ein starkes Zeichen für klimafreundliche Mobilität und mehr Platz für Menschen im öffentlichen Raum", sagt Pühringer.