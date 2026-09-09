Scheren-Mann blockiert Gleise in U-Bahnstation

Ein aggressiver Mann mit einer Schere auf den Gleisen der U-Bahnstation Donauspital sorgte am Dienstag für einen größeren Polizei-Einsatz. Die WEGA musste einschreiten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Am Dienstag um 19.15 Uhr kam es in der Wiener U-Bahnstation Donauspital zu einem Einsatz der Polizei. Ein Mann hatte sich direkt in den Gleisbereich gesetzt und hielt dabei eine Schere in der Hand. Daraufhin wurde umgehend der Polizeinotruf verständigt.

Polizei und WEGA rücken an

Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt sowie Einsatzkräfte der WEGA trafen an der Örtlichkeit ein. Die Polizisten stießen dort auf einen aggressiven Mann. Dieser weigerte sich strikt, die Schere aus der Hand zu legen und den Gleisbereich wieder zu verlassen. Den Aufforderungen der Einsatzkräfte kam er nicht nach.

Einsatz des Tasers war notwendig

Da der 46-jährige afghanische Staatsangehörige nicht einlenkte, schritt die Polizei ein. Die Beamten setzten die Elektroimpulswaffe "Taser" ein. Dadurch konnte der Mann schließlich überwältigt werden, wie die LPD Wien berichtet.

Mann wurde ins Spital gebracht

Nach dem Zugriff der Einsatzkräfte war der Vorfall beendet. Der 46-Jährige wurde in weiterer Folge zur Versorgung in ein Spital gebracht.