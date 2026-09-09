WEGA-Einsatz
Scheren-Mann blockiert Gleise in U-Bahnstation
Wien. Am Dienstag um 19.15 Uhr kam es in der Wiener U-Bahnstation Donauspital zu einem Einsatz der Polizei. Ein Mann hatte sich direkt in den Gleisbereich gesetzt und hielt dabei eine Schere in der Hand. Daraufhin wurde umgehend der Polizeinotruf verständigt.
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Polizei und WEGA rücken an
Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt sowie Einsatzkräfte der WEGA trafen an der Örtlichkeit ein. Die Polizisten stießen dort auf einen aggressiven Mann. Dieser weigerte sich strikt, die Schere aus der Hand zu legen und den Gleisbereich wieder zu verlassen. Den Aufforderungen der Einsatzkräfte kam er nicht nach.
Einsatz des Tasers war notwendig
Da der 46-jährige afghanische Staatsangehörige nicht einlenkte, schritt die Polizei ein. Die Beamten setzten die Elektroimpulswaffe "Taser" ein. Dadurch konnte der Mann schließlich überwältigt werden, wie die LPD Wien berichtet.
Mann wurde ins Spital gebracht
Nach dem Zugriff der Einsatzkräfte war der Vorfall beendet. Der 46-Jährige wurde in weiterer Folge zur Versorgung in ein Spital gebracht.
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