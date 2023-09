»Blonder Shaolin« macht unser Team fit für Schweden-Hit

Am Dienstag (20.45 Uhr, ORF1 live) will unser Nationalteam gegen Schweden den vorentscheidnenden Schritt Richtung EM 2024 machen. Ein kampfstarker Metal-Guru soll Arnautovic & Co. dabei helfen.

Nach dem matten 1:1 gegen Moldawien ist beim Team von Ralf Rangnick Biss gefragt. Dabei kommt der neue Mentaltrainer ins Spiel: Marc Gassert ist ein Fan asiatischer Kampfkunst. Er erwarb Meistergrade in Karate, Taekwondo und Kung-Fu ist Keynote-Speaker, Bestseller-Autor ("Die Kraft des Drachen") und bezeichnet sich selbst als "blonder Shaolin".

Arnautovic begeistert von Shaolin-Methoden

Als "Experte für Disziplin, Stärke und Mut" wurde der gebürtige Deutsche vom ÖFB für das Nationalteam Team engagiert. Marko Arnautovic ("Ich war immer schon an Kampfsportarten interessiert") ist jedenfalls begeistert und meint gegenüber dem ORF-Sport: "Wie er rüberkommt, was er vermitteln will, das klingt sehr überzeugend." Dann hört man noch ganz ungewohnte Worte von Arnautovic: "Für mich ist es außergewöhnlich, welch Selbstbeherrschung ein Shaolin hat."

Durchwachsene Erinnerungen an Solna & Schweden

Abwarten, ob Sabitzer & Co. die Schweden mit neuer Willensraft biegen. Nach dem 2:0 beim Hinspiel in Wien am 20. Juni sollen jetzt auch auswärts drei Punkte her. "Wir fliegen nach Schweden, um zu gewinnen", sagt Marko Arnautovic, der mit durchwachsenen Erinnerungen nach Solna kommt: 2013 hatte der damals 24-jährige Arnautovic mit einem 1:2 die WM-Qualifikations-Hoffnungen begraben müssen. Dazu hatte er die einzige rote Karte seiner Teamkarriere bekommen. Zwei Jahre später fixierten die Österreicher mit einem 4:1 das Ticket für die EM 2016 in Frankreich. Arnautovic hält inzwischen bei 109 Länderspielen (ÖFB-Rekord) und meint zu seiner Rückkehr in die skandinavische Friends Arena: "Wir fliegen nicht hin, um uns das Stadion anzusehen, wir kommen, um uns die drei Punkte zu holen, damit wir einen Schritt näher zur EURO kommen.