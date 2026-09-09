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Rauchentwicklung

140 Personen nach Vorfall in Hotel evakuiert

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Zwei Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken gehen durch einen engen Hotelflur mit Fässern.
© Facebook/Freiwillige Feuerwehr B
In Bad Waltersdorf mussten rund 140 Personen vorsorglich ein Hotel verlassen. Grund dafür war eine Rauchentwicklung im Technikraum, die durch austretendes Kältemittel ausgelöst wurde.
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Steiermark. Mittwoch gegen 7.45 Uhr schlug im Technikraum eines Hotelbetriebs in Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ein Rauchmelder an. Als Haustechniker des Hotels im Keller nach dem Rechten sahen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest. Da zu diesem Zeitpunkt auch ein Gasaustritt nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, brachten Verantwortliche rund 140 Hotelgäste und Angestellte vorsorglich ins Freie.

Feuerwehreinsatz bei Hotelevakuierung in Steiermark

Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr betraten den Technikbereich anschließend mit schwerem Atemschutz. Bei den darauffolgenden Erhebungen stellte sich heraus, dass gasförmiges Kältemittel einer Kühlanlage aus einem Rohr ausgetreten war. Das Kühlmittel stellte in den aufgetretenen geringen Mengen jedoch keine direkte Gefahr für die Gesundheit dar und löste auch keine Brand- oder Explosionsgefahr aus.

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Entwarnung nach Kühlmittel-Austritt im Hotel

Die Feuerwehrkräfte ließen das verbliebene Kältemittel in der Folge kontrolliert ab und führten eine Belüftung des Raumes durch. Eine Gefahr für Personen bestand nicht, und bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

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