Rauchentwicklung
140 Personen nach Vorfall in Hotel evakuiert
Steiermark. Mittwoch gegen 7.45 Uhr schlug im Technikraum eines Hotelbetriebs in Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ein Rauchmelder an. Als Haustechniker des Hotels im Keller nach dem Rechten sahen, stellten sie eine starke Rauchentwicklung fest. Da zu diesem Zeitpunkt auch ein Gasaustritt nicht gänzlich ausgeschlossen werden konnte, brachten Verantwortliche rund 140 Hotelgäste und Angestellte vorsorglich ins Freie.
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Feuerwehreinsatz bei Hotelevakuierung in Steiermark
Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr betraten den Technikbereich anschließend mit schwerem Atemschutz. Bei den darauffolgenden Erhebungen stellte sich heraus, dass gasförmiges Kältemittel einer Kühlanlage aus einem Rohr ausgetreten war. Das Kühlmittel stellte in den aufgetretenen geringen Mengen jedoch keine direkte Gefahr für die Gesundheit dar und löste auch keine Brand- oder Explosionsgefahr aus.
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Entwarnung nach Kühlmittel-Austritt im Hotel
Die Feuerwehrkräfte ließen das verbliebene Kältemittel in der Folge kontrolliert ab und führten eine Belüftung des Raumes durch. Eine Gefahr für Personen bestand nicht, und bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.
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