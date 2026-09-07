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Betrunkene flüchtete

Alko-Lenkerin (42) fährt Besen-Mann nieder – tot

Mann wollte Ackererde von Straße kehren - und wurde von einem Auto erfasst.
© Getty Images
Ein tragischer Unfall in Fernitz-Mellach fordert ein Todesopfer. Eine alkoholisierte Autofahrerin ließ einen schwer verletzten Mann auf der Straße zurück, der wenig später im Krankenhaus verstarb.
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Steiermark. Am Samstag reinigte ein 82-Jähriger in der Etschbachstraße in Fernitz-Mellach (Bezirk Graz-Umgebung) die Fahrbahn mit einem Besen. Zuvor hatten Ackerarbeiten die Straße verschmutzt. Eine 42-jährige Autofahrerin dürfte den Pensionisten bei ihrer Fahrt übersehen haben und soll ihn angefahren haben – oe24 berichtete. Statt Erste Hilfe zu leisten, habe die Frau ihre Fahrt einfach fortgesetzt und den schwer verletzten 82-Jährigen auf der Straße liegend zurückgelassen, berichtet die Polizei. Nach der notärztlichen Erstversorgung musste der Mann mit dem Rettungshubschrauber "Christophorus 12" in das LKH Graz geflogen werden.

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Zeuge liefert den entscheidenden Hinweis

Die Fahrerflucht der Steirerin dauerte jedoch nicht lange an. Im Zuge der Ermittlungen meldete sich ein Augenzeuge, der nach dem Unfall ein auffälliges Auto bemerkt hatte. Da er den Zulassungsbesitzer dieses Fahrzeugs kannte, führte sein Hinweis die Polizei direkt zu einer nahegelegenen Wohnadresse. Dort trafen die Beamten auf die 42-Jährige. Mit dem Geschehen konfrontiert, legte die Frau sofort ein Geständnis ab und gab zu, den Wagen zum Unfallzeitpunkt gelenkt zu haben.

Hohe Alkoholisierung und mehrere Anzeigen

Ein durchgeführter Alkomattest brachte schnell Gewissheit: Die Fahrerin war stark alkoholisiert. Die Polizisten nahmen ihr noch an Ort und Stelle vorläufig den Führerschein ab. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Frau wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr und des Imstichlassens eines Verletzten an die Staatsanwaltschaft Graz angezeigt. Hinzu kommen Anzeigen wegen Fahrerflucht und des alkoholisierten Lenkens.

Pensionist erliegt seinen schweren Verletzungen

Für das Unfallopfer nahm der Vorfall ein tragisches Ende. Wie die Polizei heute bekannt gab, verschlechterte sich der Zustand des 82-Jährigen. Am Sonntagnachmittag ist der Mann im LKH Graz schließlich an den Folgen der schweren Kollision verstorben.

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