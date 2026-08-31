Echte Drohung: Trump postet KI-Video über Iran-Angriff

US-Präsident hat erneut ein KI-Video auf seiner eigenen Plattform gepostet und drohte mit neuen Angriffen auf den Iran. Dieser reagierte mit Spott.

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Am Montag postete US-Präsident Donald Trump wieder einmal ein KI-Video auf seiner eigenen Plattform "Truth Social". In diesem Video wurde ein Angriff auf die iranische Öl-Insel Charg gezeigt. Gleichzeitig steigen die Erdölpreise, nachdem die USA und der Iran neue Angriffe gestartet haben.

Trump schrieb in seinem Posting: "Kharg Island wird in Stücke geblasen!!!" Derzeit gibt es keinen Beweis, dass die iranische Öl-Insel in Wirklichkeit attackiert wurde.

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Teheran bezeichnete das Posting als "lächerlich". "Trumps Tweets sind lächerlich und die Lage in Kharg ist ruhig und angemessen", sagte Hamid Bovard, Vorstandsvorsitzender des staatlichen iranischen Ölkonzerns National Iranian Oil Co. am Montag.

Erneute Angriffe am Sonntag

Weiter erklärte der Vorstandsvorsitzende, dass die Ölproduktion problemlos weiterlief. Die Arbeiter waren beschäftigt mit der Reparatur von älteren Schäden und der Modernisierung der Anlage, so Bovard gegenüber "Nournews", einem halboffiziellen Medium, das dem obersten Sicherheitsorgan Irans nahesteht.

Am Sonntag attackierte die USA zum ersten Mal seit einem Monat den Iran. Sie griffen zwei Raketenwerfer in der Straße von Hormuz an. Der Iran antwortete mit Angriffen auf amerikanische Basen in Jordanien.