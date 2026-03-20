NASA bringt Mega-Rakete in Stellung: Neuer Anlauf für Artemis

Nach technischen Problemen nimmt die nächste Mondmission wieder Fahrt auf: Die NASA bereitet den Start von Artemis 2 vor – ein historischer Flug mit vier Astronauten rückt näher.

Nach wochenlanger Verzögerung hat die US-Raumfahrtbehörde NASA die nächste Startphase eingeläutet. Die gewaltige SLS-Rakete samt Orion-Kapsel wird aktuell von der Werkshalle zur rund 6,5 Kilometer entfernten Startrampe transportiert.

Das nächste mögliche Startfenster öffnet sich laut NASA am 1. April.

Verzögerungen durch Technik-Probleme

Ursprünglich war der Start bereits für Anfang Februar geplant gewesen. Technische Schwierigkeiten zwangen die NASA jedoch zu einer Verschiebung. Nun soll Anfang April ein neuer Versuch folgen.

Erster bemannter Mondflug seit Jahrzehnten

Bei der Mission sollen vier Astronauten in einer Orion-Kapsel den Mond umrunden, jedoch nicht auf dem Erdtrabanten landen. Die Mission wird etwa zehn Tage dauern. Es wäre der erste bemannte Flug zum Mond seit der legendären Apollo-17-Mission im Jahr 1972.

Vorbereitung für große Rückkehr

Artemis 2 ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zurück zum Mond. Die USA planen im Jahr 2028 erneut Menschen auf dem Erdtrabanten zu lassen. Das Artemis-Programm wurde während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufen. Ziel ist eine dauerhafte Präsenz auf dem Mond – und langfristig sogar Missionen zum Mars.

Trump hatte dazu ein Dekret unterzeichnet, wonach die NASA bis 2028 wieder Astronauten auf den Mond bringen soll. Damit solle die NASA "die amerikanische Führungsrolle im Weltraum untermauern, die Grundlagen für die wirtschaftliche Entwicklung des Mondes legen, die Reise zum Mars vorbereiten und die nächste Generation amerikanischer Entdecker inspirieren", hieß es darin.