Mega-Münze für Trump: US-Gremium segnet gigantisches Projekt ab

Zum 250. Geburtstag der USA sorgt ein außergewöhnliches Projekt für Aufsehen: Eine riesige Goldmünze mit dem Gesicht von Donald Trump. Besonders brisant: Der Ex-Präsident selbst soll klare Vorstellungen von der Größe haben.

Ein US-Kunstgremium hat grünes Licht für die Prägung einer Gedenkmünze aus Gold mit dem Konterfei von US-Präsident Donald Trump gegeben. Die Entscheidung fiel einstimmig – und zwar durch Mitglieder, die allesamt von Trump selbst ernannt wurden.

Wie groß die Münze am Ende tatsächlich wird, ist noch offen. Klar ist jedoch: Trump hat dazu eine eindeutige Meinung. Sein Wunsch wurde im Gremium deutlich formuliert: "Je größer, desto besser".

Teil großer Jubiläums-Serie

Die geplante Münze ist Teil einer umfangreichen Serie der US-Münzanstalt anlässlich des 250. Geburtstags der Vereinigten Staaten. US-Schatzmeister Brandon Beach betonte die symbolische Bedeutung: "Angesichts unseres bevorstehenden 250. Geburtstags freuen wir uns sehr, Münzen vorzubereiten, die den beständigen Geist unseres Landes und unserer Demokratie repräsentieren, und es gibt kein sinnbildlicheres Profil für die Vorderseite solcher Münzen als das unseres amtierenden Präsidenten, Donald J. Trump".

Gigantische Maße im Gespräch

Bei der Präsentation erster Entwürfe wurde auch über die Dimensionen der 24-Karat-Goldmünze diskutiert. Ein Durchmesser von bis zu 7,6 Zentimetern steht im Raum. Chamberlain Harris, Beraterin des Weißen Hauses und Mitglied der Kunstkommission, unterstrich erneut Trumps Wunsch nach maximaler Größe. Kurz vor der finalen Zustimmung erklärte sie: "Je größer, desto besser".

Die endgültigen Maße sollen nun von der US-Münzanstalt festgelegt werden.

Auch Dollar-Münze sorgt für Streit

Neben der Goldmünze plant die Trump-Regierung auch eine Ein-Dollar-Münze mit seinem Bildnis – und die könnte für rechtliche Probleme sorgen. Donald Scarinci, Mitglied eines anderen beratenden Gremiums, kritisierte den Vorschlag deutlich. Laut Gesetz dürfe das Bild eines Präsidenten erst drei Jahre nach dessen Tod auf einer Dollar-Münze erscheinen.

Bei der Goldmünze könnte es hingegen ein Schlupfloch geben: Da es sich um eine Sammlermünze handelt, die nicht für den Umlauf gedacht ist, gelten hier offenbar andere Regeln.