Endlich: Kate mit Auftritt UND Gesundheitsupdate

Schon im April wird die Prinzessin von Wales wieder zu sehen sein - laut engem Familienfreund.

Das Versteckspiel und die Sorgen um Kate, die Prinzessin von Wales könnte schon in wenigen Wochen ein Ende haben.

Wilde Theorien um Kate

Seit Weihnachten gab es nur zweifelhafte Aufnahmen der Ehefrau von Thronfolger William . Im Jänner musste sie sich einer nicht näher definierten Bauch-Operation unterziehen, danach hieß es, sie müsse sich einige Wochen schonen.

Affäre von William?

Trotz der klaren Ansage des Palastes wurde das Volk unruhig. Es wurden wilde Theorien erdacht, was mit Kate wirklich sein könne. Eine schwerwiegendere Krankheit? Ein Burnout, Depressionen. Ja sogar von einer Affäre Williams mit der Markgräfin Rose Hanbury , einer ehemaligen Freundin Kates, war die Rede.

Neue Strategie

Als Kate dann anlässlich des britischen Muttertags ein Foto an die Öffentlichkeit spielte, das sich als stark bearbeitet herausstellte, war die Verwirrung perfekt. Schnell wurden Stimmen laut, die noch mehr Verschwörungen rund um die Prinzessin verorteten. Privatsphäre und Öffentlichkeit - seit jeher eine Zwickmühle für die Royals. Doch nun gibt es Informationen aus dem inneren Kreis von William und Kate. Ein Freund der beiden erklärte "The Sunday Times", dass das Thronfolgerpaar nun eine neue Strategie verfolge will.

Louis-Geburtstag

Mehr Infos für das Volk! Damit Verwirrungen erst gar nicht entstehen. Ihm zufolge soll es schon bald genaue Infos zu Kates Gesundheitszustand geben und zwar von ihr persönlich! Just rund um den Geburtstag von Prinz Louis, er wird am 23. April sechs Jahre alt, wollen Kate und William ihren ersten Auftritt nach der Operation bestreitren.