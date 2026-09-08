Steirische Seilbahnen investieren heuer rund 76 Mio. Euro

18,5 Mio. Euro flossen in die Achtersesselbahn am Kreischberg im Bezirk Murau, die heuer einzige neu errichtete Seilbahn.

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Etwa 190 Seilbahnen und Lifte bringen aktuell in der Steiermark Naturbegeisterte auf die Berge und auf ihre etwa 988 Pistenkilometer. Rund 1.300 Menschen sind direkt bei den Betrieben angestellt, 8.800 Arbeitsplätze entstehen zusätzlich in den Schwesterbranchen. Eine Wertschöpfung von 530 Mio. Euro erzeuge die gesamte wirtschaftliche Kette von den Seilbahnen abwärts - davon fallen große Teile auf Beherbergung und Gastronomie. Der Wertschöpfungsmultiplikator liegt bei 4,9.

Gebrauchte Anlagen wiederverwenden

Die steirischen Seilbahnen investieren heuer rund 76 Mio. Euro in den Erhalt und Ausbau der Anlagen, wie bei der Branchentagung im obersteirischen Obdach bekanntgegeben wurde. Diskutiert wurde auch eine Reform bei den Regeln für Schulskikurse. Die Seilbahnen sprachen sich dafür aus, die 70-Prozent-Teilnehmer-Hürde bei Schulveranstaltungen flexibler zu gestalten. Ein Seilbahnhersteller zeigte Möglichkeiten für die Verwertung und den Weiterbetrieb gebrauchter Anlagen.