Unfälle führen zu Sperren auf der A1

Zwei Unfälle auf der Westautobahn sorgen derzeit für Verzögerungen Richtung Salzburg. Betroffen sind Abschnitte im Flachgau sowie in Oberösterreich.

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Salzburg. Nach Angaben des ÖAMTC haben sich beide Zwischenfälle auf der Richtungsfahrbahn Salzburg ereignet. Ein Unfall passierte im Flachgau zwischen Thalgau und Wallersee, wo drei Lastwagen und ein Pkw kollidierten.

Lange Sperre im Flachgau

Die Sperre dieser Strecke soll voraussichtlich bis in die Abendstunden dauern. Um jene Fahrzeuge abzuleiten, die bereits im Stau standen, wurde gegen 15.30 Uhr ein Fahrstreifen freigegeben. Erst im Anschluss können die umfangreichen Aufräumarbeiten anlaufen, für die mehrere Stunden eingeplant sind.

Zweiter Crash vor Regau

Auch in Oberösterreich kam es zu Problemen: Kurz vor Regau krachte ein Lastwagen in einen Anhänger, der zur Absicherung einer Baustelle aufgestellt war. Wegen der anstehenden Bergungsarbeiten musste die A1 in diesem Bereich gesperrt werden. Die Aufräum- und Abschleppmaßnahmen laufen auf beiden Abschnitten.