Neutor ab erstem Schultag gesperrt

Die Sperre bedeutet einen wesentlichen Eingriff in die Verkehrsführung und den öffentlichen Verkehr in der Altstadt links der Salzach.

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Mit Schulbeginn am kommenden Montag, den 14. September, wird das Neutor in der Stadt Salzburg komplett für den Verkehr gesperrt. Wegen der Bauarbeiten für die Erweiterung der Festspielhäuser im Mönchsberg fällt eine der zentralen Zufahrtsrouten in die Altstadt weg. Nicht nur Busse, auch Einsatzfahrzeuge müssen bis Ende April 2027 umgeleitet werden. Ab dann wird der Tunnel zumindest wieder einspurig befahrbar sein. Auch auf umliegende Straßen gelten Beschränkungen.

Das Busangebot wird während der Sperre ausgeweitet, allerdings werden Linien anders geführt. Einzelne Haltestellen können nicht oder nicht wie bisher bedient werden. Die Stadt betonte in einem Pressegespräch am Montag, dass die Erreichbarkeit für Bewohner, Gäste, Betriebe und den Lieferverkehr grundsätzlich gewährleistet ist. In Verkehrssimulationen wurden die Auswirkungen auf rund 110 Kilometer Straßennetz berücksichtigt. Das Neutor übrigens gesperrt, weil vom Tunnel aus die Hohlräume für das neue "Haus im Berg" der Salzburger Festspiele aus dem Gestein gebrochen werden.