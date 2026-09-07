oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Ab 14. September

Neutor ab erstem Schultag gesperrt

Auch für Einsatzfahrzeuge zu
© TZ Österreich
Die Sperre bedeutet einen wesentlichen Eingriff in die Verkehrsführung und den öffentlichen Verkehr in der Altstadt links der Salzach.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit Schulbeginn am kommenden Montag, den 14. September, wird das Neutor in der Stadt Salzburg komplett für den Verkehr gesperrt. Wegen der Bauarbeiten für die Erweiterung der Festspielhäuser im Mönchsberg fällt eine der zentralen Zufahrtsrouten in die Altstadt weg. Nicht nur Busse, auch Einsatzfahrzeuge müssen bis Ende April 2027 umgeleitet werden. Ab dann wird der Tunnel zumindest wieder einspurig befahrbar sein. Auch auf umliegende Straßen gelten Beschränkungen.

Auch interessant

Frau wollte Sohn (5) mit Polster ersticken

So soll die neue Sozialhilfe aussehen

Manchester City trifft zum CL-Auftakt auf Porto

Das Busangebot wird während der Sperre ausgeweitet, allerdings werden Linien anders geführt. Einzelne Haltestellen können nicht oder nicht wie bisher bedient werden. Die Stadt betonte in einem Pressegespräch am Montag, dass die Erreichbarkeit für Bewohner, Gäste, Betriebe und den Lieferverkehr grundsätzlich gewährleistet ist. In Verkehrssimulationen wurden die Auswirkungen auf rund 110 Kilometer Straßennetz berücksichtigt. Das Neutor übrigens gesperrt, weil vom Tunnel aus die Hohlräume für das neue "Haus im Berg" der Salzburger Festspiele aus dem Gestein gebrochen werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Salzburger Orchester beglückt Papst mit "Sound of Music"

Salzburg saniert in die Jahre gekommene Wohnungen

Neutor ab erstem Schultag gesperrt

Lkw blieb im Klausentor stecken: Feuer-Alarm

Kuh steckte zwischen Bäumen fest

Wrack-Bergung abgebrochen: Leichen weiter in 160 Meter Tiefe

Nationalparks kämpfen gegen illegale Drohnenflüge

Horror-Crash im Tauerntunnel: Zwei Verletzte

Gästemeldungen werden in Salzburg komplett digital

Oma soll Enkelin (14) gestalkt haben