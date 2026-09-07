Manchester City trifft zum CL-Auftakt auf Porto

Die Ligaphase der Champions League beginnt für Manchester City gegen den FC Porto (morgen 21 Uhr/ live auf sky). Beide Klubs sind in ihren nationalen Wettbewerben mit einer perfekten Bilanz gestartet.

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Für Manchester City ist es die erste Champions-League-Saison nach der Ära Pep Guardiola. Zum Auftakt wartet auf den neuen Trainer Enzo Maresca und seine Mannschaft mit dem FC Porto ein unangenehmer Gegner.

Die Portugiesen qualifizierten sich durch den Gewinn der Meisterschaft in der vergangenen Saison direkt für die Champions League und sollten keinesfalls unterschätzt werden.

Ungeschlagen im Liga-Bewerb

Denn Porto geht in seine 28. Champions-League-Saison und möchte gleich zum Auftakt für eine Überraschung sorgen. In die nationale Saison ist das Team von Trainer Francesco Farioli perfekt gestartet und besiegte zuletzt am Freitagabend Moreirense. Porto hat zudem in diesem Kalenderjahr zu Hause noch nicht verloren und nur eines der vergangenen 14 Heimspiele im Europapokal verloren (S10, U3).

Aber auch City ist mit drei Siegen aus drei Spielen optimal in die Premier-League-Saison gestartet. Am Samstag setzte sich die Mannschaft dank eines weiteren Treffers von Erling Haaland mit 1:0 gegen Coventry durch. Für den Norweger war es das 300. Tor seiner Karriere. Ob sich die Citizens in der Champions League genauso dominant wie in der Liga präsentieren, bleibt abzuwarten.