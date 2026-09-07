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Morgen 21 Uhr

Manchester City trifft zum CL-Auftakt auf Porto

SR
von
Manchester, England, 5th September 2026. Erling Haaland of Manchester City during the Manchester City vs Coventry City Premier League match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture credit should read: Andrew Yates / Sportimage EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. SPI_092_AY_MAN_CITY_COVENTRY SPI-4970-0092
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Die Ligaphase der Champions League beginnt für Manchester City gegen den FC Porto (morgen 21 Uhr/ live auf sky). Beide Klubs sind in ihren nationalen Wettbewerben mit einer perfekten Bilanz gestartet.
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Für Manchester City ist es die erste Champions-League-Saison nach der Ära Pep Guardiola. Zum Auftakt wartet auf den neuen Trainer Enzo Maresca und seine Mannschaft mit dem FC Porto ein unangenehmer Gegner.

Die Portugiesen qualifizierten sich durch den Gewinn der Meisterschaft in der vergangenen Saison direkt für die Champions League und sollten keinesfalls unterschätzt werden.

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Denn Porto geht in seine 28. Champions-League-Saison und möchte gleich zum Auftakt für eine Überraschung sorgen. In die nationale Saison ist das Team von Trainer Francesco Farioli perfekt gestartet und besiegte zuletzt am Freitagabend Moreirense. Porto hat zudem in diesem Kalenderjahr zu Hause noch nicht verloren und nur eines der vergangenen 14 Heimspiele im Europapokal verloren (S10, U3).

Aber auch City ist mit drei Siegen aus drei Spielen optimal in die Premier-League-Saison gestartet. Am Samstag setzte sich die Mannschaft dank eines weiteren Treffers von Erling Haaland mit 1:0 gegen Coventry durch. Für den Norweger war es das 300. Tor seiner Karriere. Ob sich die Citizens in der Champions League genauso dominant wie in der Liga präsentieren, bleibt abzuwarten.

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