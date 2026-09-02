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Tierrettung

Kuh steckte zwischen Bäumen fest

Mehrere Feuerwehrleute befreien eine Kuh, die zwischen zwei Bäumen feststeckt.
© Facebook/Feuerwehr Neukirchen am
In Neukirchen am Großvenediger kam es zu einer ungewöhnlichen Tierrettung. Eine Kuh geriet in eine äußerst missliche Lage, woraufhin die Feuerwehr mit schwerem Gerät anrückte.
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Salzburg. Am Mittwoch mussten zwölf Feuerwehrleute in Neukirchen am Großvenediger (Pinzgau) zu einem nicht alltäglichen Einsatz ausrücken. Eine Kuh hatte sich zwischen zwei Baumstämmen derart verkeilt, dass sie weder vor noch zurück konnte. Wie genau das Tier überhaupt in diese missliche Lage geraten ist, bleibt bislang völlig unklar.

Bäume mit Gerät auseinandergepresst

Um den Vierbeiner aus der Falle zu befreien, war technisches Gerät notwendig. Die Einsatzkräfte nutzten einen Spreizer und einen Hubzylinder, um die Baumstämme um einige Zentimeter auseinanderzudrücken und so Raum zu gewinnen. Im Anschluss wurde das Tier mit Gurten gut gesichert. Mit dem Frontlader eines Traktors hob man die Kuh schließlich vorsichtig aus ihrer eingeklemmten Position heraus.

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Tierarzt versorgte Kuh vor Ort

Laut einem Bericht von "Salzburg24" war während der Tierrettung auch ein Tierarzt anwesend. Dieser untersuchte und versorgte das Tier direkt im Anschluss an die Befreiungsaktion. Obwohl die Kuh nach den Strapazen vorerst nicht aus eigener Kraft aufstehen konnte, zeigt sich der Landwirt optimistisch. Er geht laut dem Onlinemedium davon aus, dass sich das Tier nach der großen Aufregung wieder erholen wird.

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