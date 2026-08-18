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Tiergarten trauert

Löwendame "Nala" im Alter von 18 Jahren verstorben

Löwin liegt im Gras und blickt direkt in die Kamera.
© Kerstin Joensson
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Salzburg. Im Zoo Hellbrunn ist Löwin "Nala" am Dienstag im Alter von 18 Jahren gestorben. Mehr als 15 Jahre ihres Lebens hatte sie im Salzburger Tiergarten verbracht. Die Löwin litt bereits seit längerer Zeit an einer fortschreitenden Niereninsuffizienz und musste mit Medikamenten behandelt werden.

Zustand verschlechterte sich immer weiter

In den vergangenen Wochen dokumentierten die Mitarbeiter den Gesundheitszustand und das Verhalten des Tieres genau. Dabei zeigte sich, dass die guten Phasen immer kürzer und die schlechten zunehmend länger wurden. Eine umfassende Untersuchung bestätigte schließlich, dass keine Aussicht auf Heilung bestand und die Lebensqualität der Löwin nicht mehr gegeben war. Die Verantwortlichen entschieden deshalb, "Nala" nach der Untersuchung nicht mehr aus der Narkose aufwachen zu lassen.

Keine neue Liebe nach "Eisi"

Viele Jahre lebte "Nala" gemeinsam mit Löwe "Eisi" im Zoo Hellbrunn. Dieser war bereits im März 2024 im Alter von fast 17 Jahren eingeschläfert worden, nachdem bei ihm eine tumorartige Veränderung festgestellt worden war. Nach seinem Tod hatte sich "Nala" laut Zoo gut an das Leben ohne ihren langjährigen Gefährten gewöhnt. Aufgrund ihres Alters und ihrer Erkrankung wurde auf einen neuen Partner verzichtet.

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