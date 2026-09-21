Dieses Freibad in Salzburg bleibt weiterhin geöffnet

Im Vorjahr wurden 177.541 Besuche, diesen Sommer 246.957 Besuche gezählt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die städtischen Freibäder in Salzburg ziehen eine außergewöhnlich starke Bilanz der Badesaison 2026: Von Saisonstart am 17. April bis einschließlich 20. September wurden im AYA-Freibad, im Freibad Volksgarten und im Freibad Leopoldskron („Lepi“) insgesamt 246.957 Besuche gezählt. Damit wurde der bisherige Höchststand deutlich übertroffen. Aufgrund der angekündigten spätsommerlichen Temperaturen bleibt das AYA-Freibad bis auf Weiteres geöffnet.

Der neue Bürgermeister-Stellvertreter Christoph Brandstätter (ÖVP): "2026 war ein absolutes Rekordjahr für unsere städtischen Freibäder. Knapp 247.000 Besuche bis zum 20. September sind eine beeindruckende Zahl und zeigen, wie gut das Angebot von den Salzburgerinnen und Salzburgern angenommen wird. Die Freibäder sind ein wichtiger Teil der städtischen Infrastruktur und bieten gerade an heißen Tagen Erholung, Bewegung und Abkühlung für Jung und Alt. Die erfreuliche Bilanz ist daher auch eine schöne Bestätigung für die Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."

Im Vergleichszeitraum 2025 wurden insgesamt 177.541 Besuche gezählt, 2024 waren es 207.741. Mit 246.957 Besuchen wurde 2026 damit ein neuer Höchststand erreicht.

Für Schwimmer ist die Freibadsaison noch nicht ganz vorbei: Aufgrund der guten Wetterprognose bleibt das AYA-Freibad bis auf Weiteres geöffnet. Das Freibad ist weiterhin täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.