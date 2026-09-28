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"Echter Gentleman"

"Kiano" ist da: Neues Traumpaar im Zoo Salzburg

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Ein männlicher Löwe mit üppiger Mähne steht im Grünen.
© Ulrike Ullmann/Zoo Salzburg
Der Zoo Salzburg hat wieder einen neuen Löwen.&nbsp;
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Vor einem Monat war die Trauer in Hellbrunn riesig, als die legendäre Löwin Nala verstorben war. Seitdem war es still im Löwengehege. Doch das ändert sich ab sofort wieder.

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Denn nun ist der vierjährige Löwe Kiano eingezogen, der Anfang September aus dem Zoo Pilsen geholt wurde. Gemeinsam mit der jungen Löwin Dara gibt es in der Mozartstadt nun wieder ein Traumpaar bei den "Königen der Tiere".

Derzeit müssen die Besucher noch warten, bis sie die Neuankömmlinge aus nächster Nähe beobachten dürfen. In der "sensiblen Eingewöhnungsphase" geben laut Aussendung die Tiere den Ton an.

Ein echter Gentleman

Das neue Männchen dreht in der Außenanlage derzeit seine Runden, bevor die Besucher kommen. Und auch die Vorfreude auf seine neue Partnerin dürfte täglich wachsen. "Da Kiano sich, seit er bei uns ist, stets besonnen und freundlich verhält und Dara am Schieber immer wieder seine Nähe sucht, werden wir aber bald versuchen, die beiden Löwen zusammenzulassen", heißt es weiter.

Schon bald wird das Löwenhaus auch wieder für die Fans geöffnet und dann werden in der Mozartstadt die verliebten Löwen zur neuen Besucherattraktion.

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