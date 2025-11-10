Alles zu oe24VIP
Zoo Salzburg
© APA

Ab sofort

Tier-Fans aufgepasst: Salzburger Zoo zieht um

10.11.25, 17:52
Der Salzburger Zoo gab einen für Fans nicht unwichtigen Umzug via Social Media bekannt. 

Schneeleoparden, Bären, Löwen, Geier und viele Tiere mehr gibt es im Zoo Hellbrunn in Salzburg zu sehen. Doch für die Fans und Beobachter gibt es ab sofort eine wesentliche Veränderung.

Denn ab sofort gibt es für den Auftritt auf Social Media eine völlig neue Seite und auch einen neuen Namen. "Wir ziehen digital um, um weiter optimal für euch da zu sein. Also bleibt dran und folgt uns auf dem neuen Account", heißt es in dem Abschied-Posting. Den neuen Account finden Sie HIER.

Die Seite ist nun - im Gegensatz zu ihrem Vorgänger - auch als offizielle Seite markiert und wird auch gegen Fake-Meldungen helfen. Doch der Content wird derselbe bleiben und so verpasst man keinen Tag die wichtigsten Ereignisse aus dem beliebten Tierpark.

