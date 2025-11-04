Leb wohl, Aragon! Bären-Star schläft für immer

Der Salzburger Zoo trauert um seinen Publikumsliebling: Braunbär Aragon ist mit 32 Jahren gestorben.

Salzburg. Große Trauer im Zoo Salzburg: Der beliebte Braunbär Aragon musste im Alter von 32 Jahren eingeschläfert werden. Seit Tagen hatte sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert, Schmerzmittel und Therapien brachten nicht die gewünschte Besserung, weshalb man sich dazu entschied, den Bären zu erlösen.

Aragon lebte seit 1993 im Zoo und galt als sanfter Riese, der mit seiner ruhigen Art Generationen von Besucherinnen und Besuchern begeisterte. Die Pfleger begleiteten ihn bis zuletzt. „Er war Teil unserer Familie“, heißt es vom Zoo-Team tief bewegt. Die genaue Ursache für seinen raschen Verfall wird nun untersucht. Aragon war einer der ältesten Braunbären Europas.