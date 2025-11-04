Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Abschied von Braunbär Aragon.

Trauer im Zoo

Leb wohl, Aragon! Bären-Star schläft für immer

04.11.25, 13:07
Teilen

Der Salzburger Zoo trauert um seinen Publikumsliebling: Braunbär Aragon ist mit 32 Jahren gestorben. 

Salzburg. Große Trauer im Zoo Salzburg: Der beliebte Braunbär Aragon musste im Alter von 32 Jahren eingeschläfert werden. Seit Tagen hatte sich sein Gesundheitszustand stark verschlechtert, Schmerzmittel und Therapien brachten nicht die gewünschte Besserung, weshalb man sich dazu entschied, den Bären zu erlösen.

Aragon lebte seit 1993 im Zoo und galt als sanfter Riese, der mit seiner ruhigen Art Generationen von Besucherinnen und Besuchern begeisterte. Die Pfleger begleiteten ihn bis zuletzt. „Er war Teil unserer Familie“, heißt es vom Zoo-Team tief bewegt. Die genaue Ursache für seinen raschen Verfall wird nun untersucht. Aragon war einer der ältesten Braunbären Europas.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden