Anzeige gegen Wöginger-Richterin: Kein Anfangsverdacht

Eine Anzeige gegen die Richterin im Prozess gegen ÖVP-Klubchef August Wöginger sowie zwei weitere Angeklagte wird mangels Anfangsverdacht nicht weiter verfolgt. Die Staatsanwaltschaft Salzburg nimmt keine Ermittlungen auf.

ÖVP-Klubchef August Wöginer stand Anfang Oktober wegen Postenschacher-Vorwürfen vor Gericht. Am Ende bekam er eine Diversion - die nun aber wieder wackelt.

Jedenfalls zeigte eine Privatperson anschließend die zuständige Richterin wegen Amtsmissbrauchs an. Die Oberstaatsanwaltschaft Linz übergab den Fall zur weiteren Bearbeitung an die Staatsanwaltschaft Salzburg, um jeden Anschein der Befangenheit auszuschließen.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg gab nun bekannt, dass der angezeigte Sachverhalt keinen Anfangsverdacht einer Straftat begründet. Somit gibt es keine Ermittlungen.