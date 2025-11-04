Alles zu oe24VIP
Wilderer treibt sein Unwesen.

Angst im Revier: Wilderer treiben weiter ihr Unwesen

04.11.25, 12:43
In Luftenberg wurde erneut ein Fall von Wilderei entdeckt – die Polizei sucht nach den Tätern. 

Luftenberg. Im Bezirk Perg sorgt ein neuer Fall von Wilderei für Aufsehen: Mitte Oktober wurde in Luftenberg ein Reh mit einem Einschussloch gefunden. Laut Polizei dürfte das Tier illegal erlegt worden sein. Nun laufen Ermittlungen, mit welcher Waffe und welchem Kaliber geschossen wurde.

Hinweise nimmt die Polizei Perg unter 059133-4320 entgegen. Der Fall reiht sich in eine Serie ähnlicher Taten ein: Bereits im Frühjahr wurden im Innviertel mehr als 20 Tiere von Wilderern getötet. Die Täter gingen dabei mit verbotenen Kleinkalibergewehren vor und entfernten die Patronenhülsen, um Spuren zu verwischen. Noch fehlt jede heiße Spur.

