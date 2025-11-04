Hochkarätiges Star-Duell in der Wiener Stadthalle

Am Mittwoch gastieren gleich zwei Superstars in der Wiener Stadthalle. Simply Red und Chris Norman geben sich in der Hauptstadt die Ehre

Nur wenige Bands haben so viel Erfolg und Langlebigkeit wie Simply Red. Mit über 60 Millionen verkauften Alben weltweit, fünf britischen Nummer-1-Alben, 2 Milliarden Streams über Streaming-Plattformen weltweit und über 1 Million YouTube-Abonnent*innen sind Simply Red nach wie vor eine der erfolgreichsten und beliebtesten Bands Großbritanniens. Ihr Klassiker „Stars“ aus dem Jahr 1991 war zwei Jahre in Folge das meistverkaufte Album in Großbritannien und Europa, und alle 13 Studioalben von Simply Red, einschließlich ihrer letzten Veröffentlichung „Time“, waren in den UK Top 10.

Auch Simply Red-Frontman Mick Hucknall lässt sich die Kitz-Sause nicht entgehen. © Schöndorfer

Am Mittwoch gastiert der legendäre Rotschopf mit seiner Band in der Wiener Stadthalle D und gewinnt somit das Hallen-Duell gegen Chris Norman.

Der 80er-Liebling und die Rock-Legende

Chris Norman © Getty

Chris Norman, die legendäre Stimme von Smokie, gastiert mit seiner Band ebenfalls in Österreich. Er spielt zwar in der kleineren Halle F aber dafür gleich zwei Abende in Folge in der Stadthalle. Berühmt für seine zeitlosen Hits, seine unverwechselbare Stimme und charismatischen Auftritte, bietet Norman eine musikalische Reise durch klassischen Rock, Balladen und Fan-Favoriten, die Generationen geprägt haben. Dieses Konzert verspricht eine kraftvolle Mischung aus Nostalgie und Live-Energie, alte Hits und zeitlose Melodien in einer spektakulären Show vereint.