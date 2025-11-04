Ex-US-Vizepräsident Dick Cheney ist tot

Dick Cheney starb im Alter von 84 Jahren.

Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney ist tot. Dies berichtete ein Journalist des US-Portals "Punchball News" am Dienstag unter Berufung auf eine Mitteilung der Familie Cheney. In dem auf X geteilten Screenshot der Erklärung heißt es, dass Cheney am gestrigen Montag im Kreise seiner Familie wegen Komplikationen nach einer Lungenentzündung mit 84 Jahren gestorben sei. Der Republikaner hatte zwei Töchter und war 61 Jahre lang mit seiner Ehefrau Lynne verheiratet.

"Dick Cheney war ein großartiger und guter Mann, der seine Kinder und Enkel lehrte, unser Land zu lieben und ein Leben des Mutes, der Ehre, der Liebe, der Freundlichkeit und des Fliegenfischens zu leben", hieß es in der Erklärung. Der Republikaner war von 2001 bis 2009 der Stellvertreter von US-Präsident George W. Bush. Cheney galt damals als graue Eminenz im Weißen Haus und als erwarb sich den Ruf, einer der mächtigsten Vizepräsidenten der US-Geschichte gewesen zu sein.

Republikaner galt als einer der Architekten des Irak-Kriegs

So soll er nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 als "Falke" großen Einfluss auf die US-Außenpolitik genommen und auch einer der Architekten des umstrittenen Irak-Krieges zum Sturz des dortigen Diktators Saddam Hussein gewesen sein. Cheney wurde damit auch zur Hassfigur vieler Amerikaner.

In der Ära Trump ging Cheney deutlich auf Distanz zu den vom New Yorker Immobilientycoon übernommenen Republikanern. Beobachter führen dies auch auf den Einfluss seiner Tochter Liz Cheney zurück, die als Kongressabgeordnete zu einer der Wortführerinnen der parteiinternen Opposition gegen Trump wurde. Den Höhepunkt erreichte die Entfremdung zwischen dem Ex-Vizepräsidenten und seiner Partei im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf, als Cheney öffentlich zur Wahl der Demokratin Kamala Harris aufrief. Bei der Wahl im November 2024 unterlag sie Trump.