Noma-Starchef tritt nach Gewalt-Vorwürfen zurück

Schwere Vorwürfe gegen einen der berühmtesten Köche der Welt: Der Mitgründer des Kopenhagener Spitzenrestaurants Noma, René Redzepi, zieht sich nach Berichten über Gewalt und Mobbing in der Küche zurück. Ehemalige Mitarbeiter schildern körperliche und psychische Übergriffe.

"Ich weiß, wie ich gewesen bin."In einem auf Instagram veröffentlichten Video wandte sich Redzepi an seine Mitarbeiter. "Es tut mir leid, dass ihr alle in dieser Situation seid", sagte er. Er habe versucht, ein besserer Chef zu werden - eine Entschuldigung allein reiche jedoch nicht.

Schwere Vorwürfe ehemaliger Mitarbeiter

Zuvor hatten frühere Angestellte dem dänischen Star-Koch in der "The New York Times" massive Übergriffe vorgeworfen. Demnach soll Redzepi zwischen 2009 und 2017 Mitarbeiter geschlagen, angeschrien und gedemütigt haben. Laut Berichten habe er Köche ins Gesicht geschlagen, sie mit Küchenutensilien gestochen oder gegen Wände gestoßen. Außerdem soll er gedroht haben, seinen Einfluss in der Gastronomie zu nutzen, um Mitarbeiter weltweit auf eine Blacklist setzen zu lassen.

Ein ehemaliger Koch schildert der Zeitung zudem einen Fall, in dem Redzepi wütend gewesen sei, weil jemand Techno-Musik in der Küche gespielt habe. Daraufhin hätten etwa 40 Mitarbeiter draußen einen Kreis um zwei Köche bilden müssen. Redzepi habe einen der beiden in die Rippen geschlagen und gesagt, niemand dürfe zurück ins Haus gehen, bis einer von beiden laut gesagt habe, er gebe DJs gern Oralsex.

Kritik gab es schon früher

Es ist nicht das erste Mal, dass Kritik am Star-Koch öffentlich wird. Bereits 2015 hatte Redzepi eingeräumt, in der Küche ein "Ungeheuer" gewesen zu sein und Mitarbeiter gemobbt zu haben.

Eines der besten Restaurants der Welt

Das Restaurant Noma gilt als eines der berühmtesten Restaurants weltweit und hat Kopenhagen zu einer internationalen Food-Destination für nordische Küche gemacht. Das Lokal wurde 2003 gegründet und wurde mehrfach ausgezeichnet - unter anderem mit drei Michelin-Sternen.