Doppelmörder in Texas hingerichtet

Im US-Bundesstaat Texas ist ein verurteilter Doppelmörder hingerichtet worden. Der 51-jährige Cedric Ricks hatte seine Freundin und deren Sohn mit einem Messer getötet. Die Todesstrafe wurde am Mittwochabend per Giftspritze vollstreckt.

Im US-Bundesstaat Texas ist ein 51-jähriger Mann wegen eines Doppelmordes hingerichtet worden. Die Todesstrafe gegen Cedric Ricks wurde am Mittwoch um 18.55 Uhr (Ortszeit) vollstreckt, wie die Justizbehörden mitteilten.

Ricks hatte im Jahr 2013 seine Freundin (30) und ihren Sohn (8) aus einer vorherigen Ehe erstochen.

Sohn überlebte schwer verletzt

Bei der Tat griff Ricks auch den zwölfjährigen Sohn seiner Freundin an. Der Junge überlebte jedoch trotz mehr als zwei Dutzend Stichwunden, indem er sich tot stellte. Später sagte er im Prozess gegen den Täter als wichtiger Zeuge aus. Ein Gericht verurteilte Ricks schließlich im Jahr 2014 zum Tode.

Mehrere Hinrichtungen in den USA

Die Vollstreckung war die sechste Hinrichtung in den USA in diesem Jahr und die zweite in Texas. Weitere Todesurteile wurden seit Jahresbeginn in den Bundesstaaten Florida und Oklahoma vollstreckt.

Todesstrafe weiter umstritten

Im vergangenen Jahr wurden in den Vereinigten Staaten insgesamt 47 Menschen hingerichtet - so viele wie seit 2009 nicht mehr. Die meisten Todesurteile fanden in Florida statt. Dort wurden 19 Todesstrafen vollstreckt. An zweiter Stelle folgten Texas, Alabama und South Carolina, wo jeweils fünf Menschen hingerichtet wurden.

Die in vielen Ländern geächtete Todesstrafe wird noch in 23 der 50 US-Bundesstaaten vollstreckt. US-Präsident Donald Trump ist ein Befürworter.