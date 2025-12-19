Alles zu oe24VIP
Gratis Kebap für alle: Dönermeister eröffnet neue Filiale in Floridsdorf
Aktion zum Start

19.12.25, 11:50
Floridsdorf bekommt kulinarischen Zuwachs auf der Brünner Straße. Dönermeister startet am 20. Dezember mit einer kostenlosen Kebap-Aktion.  

Der Duft von frisch gegrilltem Fleisch liegt noch nicht in der Luft, doch die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auf der Brünner Straße 19 in Floridsdorf eröffnet Dönermeister am Samstag eine neue Filiale. Wer vorbeikommt, bekommt einen Döner - und zwar kostenlos, solange der Vorrat reicht.

 


 

Zwischen 11 und 17 Uhr dürfen sich alle Gäste auf frische Zutaten, hausgemachte Saucen und eine moderne Interpretation des klassischen Döner Kebab freuen. Der Andrang dürfte zum Auftakt enorm werden. "Mit der Filiale in Floridsdorf möchten wir unsere Marke weiter im Norden Wiens etablieren und den Gästen zeigen, wofür Dönermeister steht: Qualität, Frische und authentischer Street-Food-Geschmack“ , so das Dönermeister-Erfolgstrio Ulas Celikkol , Kadir Sicimoglu und Ekrem Tütüncü.

