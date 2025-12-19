1,7 Millionen Nächtigungen: Wien bei Touristen im November besonders beliebt

Wien war im November ein beliebtes Reiseziel. Hotels meldeten spürbar mehr Betrieb als im Vorjahr. Die Tourismusbetriebe profitieren von einer wachsenden Nachfrage.

1.691.000 Nächtigungen und ein Netto-Umsatz von über 130 Millionen Euro - Wiens Tourismus hat im November 2025 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugelegt. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 9 Prozent, auch die Auslastung der Hotels zog an. Die Zimmer waren im Schnitt zu 73 Prozent belegt, die Bettenauslastung lag bei 56,5 Prozent.

Deutschland bleibt der stärkste Auslandsmarkt. Rund 272.000 Nächtigungen bedeuten ein sattes Plus von 14 Prozent. Auch Gäste aus Österreich sorgten mit 319.000 Übernachtungen für ein starkes Ergebnis. Dahinter folgen die USA, Italien, Großbritannien, Frankreich, Polen, die Schweiz und Rumänien. Die Nächtigungen spanischer Gäste gingen leicht zurück, jene aus Italien blieben stabil.

Oktober-Umsatz bei 131 Mio. Euro

Auch wirtschaftlich legten die Beherbergungsbetriebe zu. Im Oktober erreichte der Netto-Nächtigungsumsatz 130,6 Millionen Euro, ein Plus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zwischen Jänner und Oktober summierte sich der Umsatz auf 1,123 Milliarden Euro - das bedeutet ein Wachstum von 3 Prozent.

Die Stadt hat das Angebot spürbar erweitert. Im November standen rund 82.800 Hotelbetten zur Verfügung, das sind etwa 3.300 mehr als im Vergleichsmonat 2024. Die Nachfrage hielt mit: Von Jänner bis November wurden 17.864.000 Nächtigungen gezählt. Das entspricht einem Zuwachs von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.