24 Mal Tierbaby: Der Schönbrunn Tiergartenkalender 2026
© Daniel Zupanc

Wendekalender

24 Mal Tierbaby: Der Schönbrunn Tiergartenkalender 2026

30.10.25, 13:47
Der Tiergartenkalender 2026 des Tiergarten Schönbrunn ist ab sofort erhältlich und hat sich die kleinsten und süßesten Tiere als Leitmotiv ausgesucht: Tierbabys. Im Wendekalender gibt es also 24 herzige Bilder der Kleinsten aus dem Zoo zu bewundern.

Auf der einen Seite sind zwölf verschiedene Tierbabys abgebildet, auf der jeweils anderen Seite ist der kleine Elefantenbulle das Highlight.

© Daniel Zupanc
© Daniel Zupanc

"Tiere in einem attraktiven und aussagekräftigen Bild 'einzufangen', erfordert viel Geduld und fotografisches Können. Unserem Tiergartenfotografen sind auch heuer wieder sensationelle Aufnahmen gelungen, die es ermöglichen, sich auch außerhalb des Tiergartens an den Tieren zu erfreuen“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Statement zum Artenschutz

Fotograf Daniel Zupanc zeigt sich für die Werke verantwortlich und bildet von Mähnenrobbe bis zum Weißrüssel-Nasenbärenein breites Spektrum ab. Die Tiere wurden nicht umsonst gewählt, sie sollenbeispielhaft für Artenschutz und die Bedeutung von Zoos bei bedrohten Arten stehen.

© Daniel Zupanc
© Daniel Zupanc

Der Preis beträgt 19,90 Euro und ist ab jetzt im Tiergarten Schönbrunn oder online verfügbar.

