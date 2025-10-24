Drei neue Capybaras-Mädchen und Gibbons locken in den Zoo Hellbrunn

Die Wasserschweine erinnern an große Meerschweinchen.

Salzburg. Am heutigen 24. Oktober ist Welt-Gibbon-Tag. In Salzburg werden sie lautstark von Familie Gibbon – bestehend aus Maya, Samuk und Yuki – vertreten. Ihr typischer Paargesang ist im Zoo unüberhörbar und mittels geschicktem „Schwinghangeln“ bewegen sich die Kleinen Menschenaffen blitzschnell von Ast zu Ast. Wer einen Moment vor ihrer Anlage verweilt, spürt sofort: Diese drei verbindet ein liebevoller, inniger Zusammenhalt – ein echtes affenstarkes Trio!

So häufig Weißhandgibbons in Zoos zu sehen sind, so selten sind sie in der Natur. Ihre starke Bejagung und die immer weiter fortschreitende Waldrodung führten dazu, dass die Art auf der Roten Liste der IUCN als „stark gefährdet“ eingestuft ist.

© Zoo Salzburg

Im Zoo Salzburg gibt es auch tierischen Nachwuchs: Drei Capybara-Jungtiere aus Schweden sind frisch eingezogen und erkunden jetzt ihr neues Areal. Capybaras sind Wassernager aus Südamerika, die bis zu 60 Kilo schwer werden können. Mit Glück kann man Graziella, Berit und Cajsa bereits im Außenbereich beim Baden beobachten.